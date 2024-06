Olje slovenske kmetije prejelo izjemno priznanje

Prvi dnevi letošnjega junija bodo gotovo z zlatimi črkami vpisani v zgodovino ene izmed najbolj znanih prekmurskih kmetij, Kmetije Vlaj z Goričkega. Vlajevi iz Bodoncev so namreč z veseljem in ponosom oznanili, da je njihovo bučno olje na 63. svetovnem ocenjevanju kakovosti živil Monde Selection na Dunaju prejelo zlato priznanje med 3000 vzorci z vsega sveta. Ker pa so že tretje leto zapored dosegli tako visoko raven kakovosti, so za nameček pobrali še prestižno nagrado International High Quality Trophy 2024. 3000 VZORCEV so ocenjevali. »To priznanje pomeni, da izdelek izstopa v celotni kon...