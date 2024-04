Okradli BBC in končali v zaporu, britanski medijski koncern zdaj potrebuje srečo

»Vse skupaj spominja na tiste postopke zoper dilerje na cesti. Ko njihovi šefi sedijo na varnem in se smejijo postopku na sodišču. Obtoženi so žrtve mednarodne prevare. A kako je do tega prišlo, doslej niti tožilstvo ni dobro spoznalo.« Tako pravi Žiga Klun, odvetnik Uroša Skopca, ki se je skupaj s Tanjo Čop, Sandijem Mikulinom, Brankom Pavlovićem in Eriko Novak znašel v enem od bolj zanimivih primerov goljufije in pranja denarja pri nas. Še danes se zgodba o tem, na kako premeten način je bil britanski medijski koncern British Broadcasting Corporation (BBC) v letu 2019 ob 336.324 evrov, zdi ...