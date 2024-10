Oglasili so se zdravniki z onkologije: bojijo se, da se bo zgodilo to, česar si nihče ne želi

V zvezi z novelo zakona o zdravstveni dejavnosti se še naprej krešejo mnenja. Dogajanje v zvezi z njo seveda podrobno spremljajo tudi zdravniki in zdravnice ljubljanskega Onkološkega inštituta, ki so se oglasili z izjavo za javnost. Pod njo se je podpisalo 110 zdravnic in zdravnikov. Oglasili so se tudi v sindikatu Fides, kjer so zapisali, da podpirajo zdravnice in zdravnike ljubljanske onkologije.

»Strinjamo se s kritičnimi pomisleki, ki so jih o predlogu izrazile zdravniške stanovske organizacije. Še posebej poudarjamo skrb, da bi nekatere rešitve iz novele lahko povzročile nepopravljive dolgoročne posledice za terciarne ustanove, kjer potekajo najzahtevnejša zdravljenja ter raziskovalna in izobraževalna dejavnost. V posameznike in strokovne time, ki so nosilci naštetih dejavnosti, so vgrajena desetletja razvoja. Predlagana novela zakona bo predvidoma povzročila kadrovski osip najdragocenejših kadrov ter zmanjšala zanimanje najboljših mladih za delo v terciarnih centrih,« je zapisano v izjavi za javnost zdravnic in zdravnikov ljubljanskega Onkološkega inštituta.

Na Onkološkem inštitutu Ljubljana so zaskrbljeni zaradi novele zakona. FOTO: Jože Suhadolnik

Za izjavo za javnost so se zdravnice in zdravniki odločili, ker, kot pravijo, niso primerno slišani v javnosti. Pravijo tudi, da so stališča do novele zakona o zdravstveni dejavnosti, do drugih tem o zdravstvu in do delovanja ljubljanske onkologije, ki jih v medijih izražajo posamezni zdravniki, ki so zaposleni pri njih, samo njihova osebna mnenja in ne odražajo večinskega mnenja zdravnikov ljubljanske onkologije.

Za Fides je novela nesprejemljiva in neskladna

Tudi v Fidesu se ne strinjajo z novelo zakona. »Tudi naša prizadevanja so usmerjena v opozorila vladi, da je novela zakona, ki posega v svobodo dela zdravnikov in zobozdravnikov, nesprejemljiva in neskladna s časom in prostorom, v katerem živimo. V tem bomo vztrajali, saj si razpada javnega zdravstvenega sistema naša družba kot celota ne more in ne sme privoščiti,« so zapisali.