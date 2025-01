Konec tedna se bo začel spomladanski del sezone 2024/25 v 1. SNL, 18. februarja pa bo eno leto od prvoligaške tekme, ki je bila povod za spremembe zakonodaje, povezane z navijači. Tisto februarsko nedeljo je bila na stadionu Fazanerija na sporedu tekma med Muro in Mariborom; zaradi navijaškega nasilja je bila najprej prekinjena, nato pa odpovedana. Razlog? Nekdo je v 58. minuti iz sektorja, kjer so bili člani gostujoče navijaške skupine Viole, na igrišče odvrgel pirotehnični izstrelek z močnim pokom. Zaradi tega je bilo poškodovanih pet nogometašev, član strokovnega štaba Mure in otrok, ki je...