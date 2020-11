Od danes velja sprememba pri prehajanju meje

Vlada je na sobotni dopisni seji izdala odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni covid 19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Slovenije. Odlok velja od danes.



S spremembo odloka je med izjeme brez karantene ali negativnega testa ob vstopu iz rdeče države dodana izjema za državljana Slovenije ali tujca s prebivališčem v Sloveniji, ki prehaja mejo s sosednjo državo zaradi dostopa do prodajaln ali storitev, ki so v sosednji državi bliže prebivališču osebe, kot so te prodajalne ali storitve v občini prebivališča ali pa jih tam ni.



Oseba se mora vrniti v dveh urah po prehodu meje. Enako se dovoli državljanu sosednje države ali tujcu s prebivališčem v sosednji državi, če so prodajalne ali storitve v obmejni občini Slovenije bliže prebivališču te osebe. S tem je dodana podobna izjema, kot jo pozna odlok, ki ureja gibanje med občinami. Spremembe na rdečem seznamu Do manjših sprememb je prišlo na rdečem seznamu (ob vstopu iz katerih je obvezna karantena, razen z negativnim testom ali izjemami), kamor je bila dodana Kanada. Med državami članicami EU oziroma schengenskega območja se je z rdečega seznama umaknila finska administrativna enota Österbotten, kar pomeni, da je celotna Finska oranžna (vstop brez omejitev in brez karantene). Na rdeči seznam so dodane tri administrativne enote Estonije (Harju, Hiiu in Rapla), v Franciji francosko čezmorsko ozemlje Francoska Polinezija, v Grčiji administrativni enoti Severnoegejski otoki in Peloponez, v Latviji administrativna enota Zemgale in na Norveškem administrativni enoti Vestland in Viken. Švedska pa je po novem v celoti rdeča.



Na zelenem seznamu ni sprememb.