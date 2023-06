Od danes do nedelje številne zapore na cestah zaradi mednarodne kolesarske dirke

Zaradi mednarodne kolesarske dirke Tour of Slovenia 2023 bodo od srede, 14. junija, do nedelje, 18. junija, od 30- do 60-minutne popolne zapore nekaterih glavnih cest.

30-minutne zapore bodo na posameznih odsekih glavnih cest in največ 60-minutne na posameznih odsekih regionalnih cest.

Obvoza v času popolnih zapor ni.

Tako bo potekala trasa po etapah, za podrobnosti kliknite na povezavo na posamezni trasi.

1. etapa: Celje–Rogaška Slatina, 14. 6.

2. etapa: Žalec–Ormož, 15. 6.

3. etapa: Grosuplje–Postojna, 16. 6.

4. etapa: Ljubljana–Kobarid, 17. 6.

5. etapa: Vrhnika–Novo mesto, 18. 6.