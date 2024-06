Očetu pokal, sinu dinozaver (FOTO)

»Prvič sem zmagal, dvakrat sem bil tretji. Res nisem pričakoval. Vsak potihem cilja na naslov, a saj veste, kako je, konkurenca je bila močna,« se je 33-letni Dejan Kastelic z Velikega Kala 10 pri Šentvidu pri Stični razveselil zmage na 10. državnem prvenstvu v kiparjenju z motorno žago.

Osem najboljših v državi so tri dni gostili na Lavričevi koči na Gradišču. Poleg Dejana so se prvenstva na tej priljubljeni izletniški točki streljaj od avtoceste Ljubljana–Novo mesto udeležili še Aleksander Kuzma, Anže Kobola, Klemen Omejc, Jernej Verbuč, Matej Urh, Janez Šepec in Mitja Cencel.

Veliko ljudi se je zbralo.

Medo vas gleda!

»Vesel sem, ker so se kiparji z motorko spet zbrali. Veseli smo mladih obrazov, zato se za prihodnost ni bati. Vsa osmerica je v petek in soboto ustvarjala iz lesa za tale naš hrib. Izdelali so klopi in mize, odločili so se, da vse podarijo hribu, da tu ostane. Še enkrat je vsa osmerica potrdila, da so res vsi fejst in dobri fantje, za kar smo jim zelo hvaležni,« Maks Jerin, skupaj z družino pozorni in marljivi oskrbnik Lavričeve koče na Gradišču, ni skrival hvaležnosti do okteta, ki vihti motorko. V nedeljo so imeli na voljo eno uro, da izdelajo čim boljšo leseno skulpturo. Točno ob treh popoldne so se pred množico gledalcev lotili dela. Po hribu je odmeval hrup motork, v zraku je bil dim. Osmerica je hitela.

Pozorno jih je spremljala tričlanska komisija v postavi Jelka Rojec, Ljubomir Zidar, Roman Črnič. Ocenjevali so izvirnost, preciznost, sporočilnost in tehnično dovršenost izdelka. Organizatorji so tekmovalce obveščali, koliko časa jim je še ostalo.

8 jih je žagalo za naslov državnega prvaka.

Zmagovalec Dejan z družino

Razmišljal je le to

Ko so po uri trdega dela odložili žage, je komisija hitro opravila svoje delo, za tem pa je bila na vrsti slovesna razglasitev. Tretje mesto je zasedel Klemen Omejc, drugi je bil lanski prvak Jernej Verbuč, naslova najboljšega pa se je razveselil Dejan Kastelic.

»Potrudil sem se, očitno je bil motiv dovolj. Ideja je bila malce drugačna. Izdelal sem dinozavra, ki ni ravno tipična žival. Pri tem mi je pomagal sin Vid, ki mi je že pred časom naročil dinozavra za rojstnodnevno darilo. Zadnjič me je spet spomnil, zato ni bilo dileme, kaj bom tokrat delal na državnem prvenstvu. Uspelo mi je: sin je dobil dinozavra, čeprav ima rojstni dan šele decembra, sam pa sem zmagal,« je bil navdušen Dejan.

»Ko sem prišel na tekmovanje, sem točno vedel, kaj bom delal. Razmišljal sem le to, kako ga moram ujeti, da ne bo prevelik. Izziv so bile tudi glava in noge, ki so zelo naprej, zato ga je bilo treba celotno skulpturo zviti v krog, da pride na manjši prostor,« nam je zaupal šampion z motorko.

Skoraj oslepel Prvak Dejan Kastelic je bil v najstniških letih obetaven gorski kolesar. Po cepljenju proti klopnemu meningitisu se mu je življenje obrnilo na glavo, vsak dan je manj videl. Med letoma 2010 in 2014 je bil tako rekoč slep, ostala sta mu le dva odstotka vida. Nikoli ni obupal, čeprav zdravniki razlage za njegove težave niso našli. Sčasoma se mu je vid povrnil, zato zdaj ustvarja in dela še z večjim veseljem.

Čestitke vsem!

Ob razglasitvi prvak ni skrival navdušenja.

»Najprej sem oblikoval zgornji del glave, spodnjega pa pustil na miru, da ne bi odletel kak kos. Podobno sem ravnal s trupom in rokami,« nam je Dejan opisal, kako je iz hrastovega lesa izžagal dinozavra. Večino dela je opravil z motorno žago, na koncu je nekaj detajlov še zbrusil. »Ko sem končal, sem bil zadovoljen. Če bi bilo še pet minut, bi še kaj izpilil, a je bilo zadovoljivo,« je sklenil Dejan, za katerega so močno pesti stiskali sin Vid, hči Lucija in žena Maja.

»Vidi se izjemen napredek, vidi se, da doma pridno delajo in trenirajo,« pa je Ljubomir Zidar v imenu strokovne komisije pohvalil vse sodelujoče, ki jim je nagrade podelil podžupan Tomaž Smole, nad izvedbo tekmovanja pa sta bdela Špela Jerin in Vlado Cencel.

kiparjenje z motorno žago

Na poti do zmage

Redno so jih obveščali, koliko časa jim je še ostalo.

Jernej je bil letos z medvedom drugi.

Klemen je kiparil za bron.