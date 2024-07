Obupani svojci že dva tedna pogrešajo 35-letnega Mitjo, sedel je na napačen vlak (FOTO)

Po družbenih omrežjih je zakrožila objava obupane družine, ki išče 35-letnega Mitjo iz Maribora. Visok je okoli 1,80 metra, ima atletsko postavo in črne lase.

Kot so zapisali, je Mitja odšel na dopust k sorodnikom na Dansko, v Slovenijo pa naj bi se z vlakom vrnil v soboto, 6. julija. »Ker že nekaj časa ni jemal zdravil (shizofrenija), se je njegovo psihično stanje tako poslabšalo, da je sedel na napačen vlak in se odpeljal proti Švedski. 9. julija je bil v mestu Norrköping, kjer je preživel noč v psihiatrični kliniki, a so ga naslednji dan izpustili. Pot je nadaljeval proti Stockholmu. Zadnji stik z njim smo imeli 11. julija zvečer po elektronski pošti. Sumimo, da pri sebi nima več nobenih dokumentov niti kreditne kartice ali telefona,« pravijo svojci.

Družina se je za pomoč obrnila tudi na slovensko zunanje ministrstvo in slovensko veleposlaništvo v Københavnu, kjer so jim naročili, da morajo o tem obvestiti švedsko oblast. Ker so imeli zadnji stik z Mitjo, ko je bil v Stockholmu, so 13. julija poklicali tamkajšnjo policijo. »Dal sem jim vse podatke, ki jih imamo, in obljubili so mi, da me bodo poklicali nazaj. Do zdaj nisem prejel nobenega klica. Prosimo vse, ki ste pripravljeni pomagati, da ga pripeljete domov, da dobi zdravniško pomoč in se združi z družino,« še piše v objavi, ki jo je v dveh dneh delilo že več kot 900 ljudi.