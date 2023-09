ZGORNJE GORJE, BLED • V Gorjah in na Bledu so spet udarili volkovi. Od prejšnjega ponedeljka do zadnjega petka so napadli najprej na pašniku na robu vasi Krnica, kjer so bile pokončane tri plemenske ovce, tri pa hudo poškodovane. Čeprav je bila drobnica zavarovana s posebno, 1,80 metra visoko ograjo z elektriko, ki jo je zagotovil Zavod za gozdove Slovenije (ZGS) za varstvo pred volkovi, so se štiri zveri prebile skoznjo. Po naključju jih je zasačil državni lovec in enega odstrelil, drugi so pobegnili. Nato so v Grabčah razmrcvarili eno ovco, dva dni pozneje, v nedeljo, pa v vasici Kupljenik p...