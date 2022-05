Obnavljal sežanske spomenike

Srečko Rože iz Vojaškega muzeja Tabor Lokev ni znan le kot največji zbiratelj vojaških eksponatov v Evropi, ki se je že leta 1989 vpisal v Guinnessovo knjigo rekordov, ko je v šestih mesecih zbral 3700 vojaških eksponatov, vezanih na nacionalno pripadnost, ampak je vnet in odličen restavrator tako cerkvenih kot tudi posvetnih predmetov in objektov.

V nizu obnove borčevskih spomenikov na Krasu in v Brkinih smo ga v teh dneh zasledili pri restavriranju spomenikov v spominskem parku Lužišče nasproti sodišča v Sežani. Med vsemi izstopa spomenik, ki je posvečen splošnemu odporu leta 1943, na katerem je med drugim z zlato barvo napis Bratje le k soncu svobodi.

Prav tako je obnovil in restavriral doprsni kip narodnega heroja Alberta Grudna - Bliska, spomenik v Sežani rojenemu pesniku in mirovniku Danilu Dolciju ter sklop spomenikov, ki je sestavljen iz več kamnitih skulptur iz kraškega kamna z vklesanimi imeni sedmih padlih sežanskih borcev, prav tako sedmih umrlih domačinov v internaciji in štirih talcev, ki so dali življenje za svobodo v letih 1941–1943.

»Spomenike sem najprej očistil s krpo in viledo ter nato še z medeninasto in železno krtačo. Isti postopek sem ponovil pri restavriranju črk, te sem potem pobarval najprej z osnovno, nato pa še s končno barvo. Na kamen pa sem dal še premaz,« pravi Rože, ki je delal kar dva tedna. Črke je pobarval z obstojno rdečo in zlato.

Sežanski spominski park je zadnja leta tudi prizorišče učne ure domovinske vzgoje, ki jo za učence višjih razredov osnovne šole in srednješolce prirejajo člani Območne organizacije veteranov vojne za Slovenijo Krasa in Brkinov ob dnevu državnosti oziroma ob zaključku šolskega leta.

Tako Rožeta v dogovoru s predsednikom veteranskega združenja majorjem Dejanom Stančičem čaka še obnova spomenika v spomin na vojno za samostojno Slovenijo, ki ga je postavilo območno veteransko združenje krajanom, enotam 45. območnega štaba teritorialne obrambe in miličnikom, ki so 2. julija 1991 osvobodili mejni prehod Fernetiči.