Občudujejo venčke s steklenimi dodatki in potičnice (FOTO)

Pred Petrovčevo hišo v Cerkljah so pripravili tradicionalni Miklavžev sejem, ki je privabil številne obiskovalce, dogajanje pa je popestrila domača tržnica, na kateri so lokalni ponudniki predstavili najrazličnejše izdelke.

Posebno priljubljena sta bila ponudba domačih dobrot, med katerimi so izstopale marmelade, medica, dimljene postrvi, in kuharski kotiček z dišečimi svečkami.

V ospredju so seveda adventni venčki.

Prava paša za oči

Retro okrasje

Zabava se je nadaljevala s člani skupine Folklora Cerklje in Cerkljanskimi gavnarji, ki so obiskovalcem pričarali pristno praznično razpoloženje. V Galeriji Petrovčeve hiše je sledilo odprtje zanimive razstave V pričakovanju božiča. Na ogled so adventni venčki (tudi s steklenim okrasjem, ki so delo mojstra Marjana Česna), praznični aranžmaji, stare potičnice, klekljani izdelki z božičnimi motivi skupine Lastovke, retro in leseni okraski za drevesce, kuharski kotiček iz starih časov ter stare božične in novoletne voščilnice. Razstava bo na ogled vse do 13. decembra.

Pestro pa je bilo tudi na OŠ Davorina Jenka Cerklje, kjer so na prazničnem srečanju obiskovalcem ponujali voščilnice, zbrana sredstva pa so namenili šolskemu skladu. Vrhunec je bil seveda prihod Miklavža s spremljevalci pred Petrovčevo hišo, kar je navdušilo najmlajše obiskovalce.