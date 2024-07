Ob predaji ključev prve na novo zgrajene hiše za poplavljence spomnili na Golobovih razvpitih 100 hiš na mesec (VIDEO)

Solidarnost s prizadetimi po lanski ujmi in besede zahvale so bile v ospredju nagovorov ob predaji ključev donirane hiše članom družine Stropnik iz slovenjgraške občine.

Golob o solidarnost cele Slovenije po ujmi avgusta lani

Vsem, ki so pripomogli k temu, da je družina dobila nov dom, se je v Slovenj Gradcu zahvalil tudi premier Robert Golob. Postopki predaje donacije sicer niso bili enostavni.

Premier Golob je v nagovoru številnim zbranim na slovesnosti ob predaji ključev na novo zgrajene hiše za lani poplavljeno družino dejal, da je bila solidarnost cele Slovenije po ujmi avgusta lani »nepozabna«, odziv vseh pa hiter. Dodal je, da je sporočilo, ki ga navdaja z upanjem za naprej, to, da bo vsak od nas lahko računal na solidarnost, če bo potreboval pomoč.

»Verjamem, da vsi ukrepi, ki jih izvajamo pri popoplavni obnovi, gredo natančno v to smer. Ja, mogoče bo potrebnega še nekaj časa, ampak ukrepi so usmerjeni v to, da bomo naslednje poplave pričakali bolje pripravljeni, in da se bomo lahko nanje hitreje odzvali. In predvsem, da bo škoda in ogroženost ljudi toliko manjša,« je dejal Golob. To po njegovih besedah pomeni, da je potrebnega nekaj več potrpljenja, da stroka opravi svoje delo, a potem, ko so stvari pripravljene, verjame, da je Slovenija bolj odporna.

A prisotnost predsednika vlade je povzročila pri nekaterih zgražanje, ki so ga izrazili na družabnih omrežjih. Ob tem so spomnili na znano izjavo predsednika vlade lani avgusta o 100 hišah na mesec.

Stanovanjsko stisko rešili samo za štiričlanski mlajši del družine Stropnik

Šestčlanska družina Stropnik iz Velunje je ena od dveh družin z območja slovenjgraške občine, katerih domova sta zaradi posledic lanskih poplav in plazov na seznamu objektov, ki niso več primerni za bivanje.

A z donirano hišo, ki jo je skupno postavilo 41 donatorjev na čelu s podjetjem Pergola, so stanovanjsko stisko rešili samo za štiričlanski mlajši del družine Stropnik, medtem ko starejša zakonca Stropnik še nimata rešitve. Donirana hiša je glede na velikost namreč primerna za bivanje štiričlanske družine.