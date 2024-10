Ob jubileju šolske stavbe so svečano podpisali Ekolistino (FOTO)

Minulo soboto, ko je večina slovenskih šolarjev počivala, so učenci in zaposleni OŠ Gornja Radgona imeli prav poseben delovni dan, ki so ga v večini pričakali z zadovoljstvom. Kako tudi ne, ko pa so pripravili Dan šole in svečano prireditev ob 50–letnici šolske sedanje zgradbe OŠ Gornja Radgona na Prežihovi 1 v mestu penine in sejmov. Praktično ves dopoldan, ko je Dan šole potekal po prilagojeni časovnici, se je v šoli in njeni okolici odvijalo mariskaj zanimivega in veselega, s pestrim programom aktivnosti, predstavitev, razstav ter odprtimi vrati za širšo javnost.

Pri OŠ Gornja Radgona se je odvijalo zanimivo praznovanje. FOTO: Ludvik Kramberger

V spremljajočemu programu praznovanja je potekal tudi »Podnebni tek – Čas se izTEKa«, in sicer je tek učencev in zaposlenih šole potekal neprekinjeno med 8.30 in 11.45 uro na igriščih za šolo. Še posebej svečano je bilo ob 11.30 uri, ko je na mestu zunanje učilnice potekal svečani podpis Ekolistine, kjer zavezujejo trajnostni naravnanosti. Listino so podpisali: Mag. Gregor Cerar, nacionalni koordinator Ekošole, Urška Mauko Tuš, radgonska županja, Tomaž Munda, predsednik sveta staršev šole, koordinatorici Ekošole, dr. Jasmina Kolbl in Tamara Sakovič, predstavnica učencev Katja Šiftar in ravnatelj šole Dejan Kokol.

Poleg nagovorov aktualnega ravnatelja Dejana Kokola, njegovega predhodnika Dušana Zagorca, županje Urške Mauko Tuš, poslanke DZ Vere Granfol, predstojnica ZRSŠ OE Murska Sobota, Darja Farič Klemenčič..., ne gre prezreti niti pohoda generacije 1967 – takratnih prvošolcev (1974-1982), ki so se ob 10. uri zbrali v prostorih gradu Gornja Radgona, kjer je nekoč bila šola, in v nadaljevanju pohod z gradu do sedanje šole, kjer je med drugim sledilo srečanje z letošnjimi prvošolci in učiteljicami. V počastitev 50–letnice šolske zgradbe OŠ Gornja Radgona na Prežihovi 1, pa se je ob 12. uri v večnamenski športni dvorani pričela svečana prireditev, z nagovori in pestrim kulturnim programom... Skratka, ta »dan je za nas bil posebna priložnost, da skupaj proslavimo častitljiv jubilej šole in se zahvalimo vsem, ki soustvarjamo našo šolsko skupnost,« kot je povedal ravnatelj Dejan Kokol, ki je lahko ponosen na svoje sodelavce še zlasti učence, kajti kot je povedal njegov dolgoletni predhodnik Dušan Zagorc, so na »radgonskem gradu, pred šolo, v šoli, za šolo, v športna dvorana Radgona... uprizorili čudovit, odličen in nepozaben Dan šole, s praznovanjem 50-letnice zgradbe OŠ Gornja Radgona. V tej zgradbi, ki je bila moj drugi dom, sem bil 4 leta učitelj in 27 let ravnatelj. Ob tej priložnosti je izšel bogat in kvaliteten zbornik.«

Poleg dolgoletnega ravnatelja Dušana Zagorca in vseh njegovih predhodnikov ter nešteto nekdanjih zaposlenih, učencev in sploh občanov, je prireditev in šolo pohvalila prav tako nekdanja dolgoletna učiteljica in profesorica, trenutno pa poslana DZ Vera Granfol, ki je med drugim dejala: »Zgodba, ki jo piše Osnovna šola Gornja Radgona, je vsebinsko bogata in kakovostna. Naj bo naslednjih 50 let polnih uspehov, inovacij in predvsem znanja, ki bo oblikovalo svetlo prihodnost za vse. Novim generacijam moramo zagotoviti dostop do kakovostnega izobraževanja, ki ne bo zgolj sledilo potrebam trga, ampak bo spodbujalo tudi osebnostno rast, kritično razmišljanje in socialno odgovornost. Čestitam ustvarjalcem za odlično pripravljeno slovesnost.« Prav tako je prireditev pohvalila in kolegom, ki jim pošilja svoje otroke iz vrtca, tudi ravnateljica Vrtca Manka Golarja Gornja Radgona, Sabina Steyer Debeljak.