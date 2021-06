Ob Dravi iščejo pumo: je pobegnila lastniku iz Slovenije?

Bila naj bi ilegalni ljubljenček

Na Hrvaškem so pred nekaj tedni lovci na svojih napravah za nočno streljanje nedaleč od hrvaškega zaščitenega ornitološkega območja Veliki Pažut opazili žival, za katero strokovnjaki menijo, da je puma. Preiskovanju območja ob reki Dravi se je z droni pridružila tudi policija. Ugibajo, da je zver morda pobegnila lastniku iz Madžarske ali Slovenije.Divjo žival, ki je visoka približno 80 centimetrov in dolga približno meter in pol, ima pa tudi izjemno dolg rep, so opazili na območju občine Kotoriba nedaleč od reke Drave ob hrvaško-madžarski meji. Po posnetkih lovcev so hrvaški veterinarji ocenili, da gre najverjetneje za pumo, srednje veliko zver, ki sicer živi v Severni in Južni Ameriki.V tem delu Evrope noben živalski vrt ni prijavil, da pogreša kakšno divjo žival. Na Hrvaškem domnevajo, da je puma pobegnila nekomu, ki jo je imel za hišnega ljubljenčka, morda tudi iz Slovenije ali Madžarske. Če je puma iz Hrvaške, je bila verjetno ilegalni ljubljenček, saj je treba na Hrvaškem posedovanje divjih živali prijaviti ministrstvu za okolje, so pojasnili lovci.Žival je lahko nevarna za ljudi, zato so prebivalce pozvali, naj bodo previdni in se ji ne približujejo, temveč naj obvestijo lovsko društvo ali policijo. V preteklih nekaj tednih je bilo več prijav, da so videli pumo na območjih medžimurske in koprivniško-križevske županije, a zveri niso našli.Lokalna lovska društva pri iskanju domnevne pume vsak dan opazujejo območje ptičjega rezervata Veliki Pažut. Pričakujejo, da jim bo žival uspelo uloviti z uspavalnimi puščicami. Medtem pa tudi policija z droni okrepljeno nadzira območje z namenom, da bi izsledili žival, je poročal lokalni novičarski portal emedjimurje.hr.