Poslanci bodo predvidoma na prvi septembrski seji razpravljali o predlogu novel štirih zakonov, ki so jih pripravili v NSi, da bi člane romske skupnosti spodbudili k spoštovanju zakonodaje, in k hitrejši integraciji v družbo. Matej Tonin, predsednik NSi, se ne slepi, da bi zakoni lahko spremenili stare navade dela romske skupnosti, upa pa, da se jim bo zaradi finančnih posledic odklonsko ravnanje manj izplačalo. »Nemoč, kot jo kaže država, bo rojevala nove vaške straže.« Poročila o nasilju v šolah, kot je bil nedavni napad romskega učenca v Brežicah, ko je pretepel in hudo telesno poškodova...