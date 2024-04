NSi predstavila program za evropske volitve, zavzema se za socialno tržno Evropo

Kandidati stranke na listi za evropske volitve so se zavzeli za socialno tržno Evropo, ki bo gradila stanovanja za mlade in domove za starejše. Načrte o zelenem prehodu so kritizirali kot pretirano smele, zato so pozvali k njihovi reviziji.

Na razpravi o močnem gospodarstvu za močno Evropo je vodja poslanske skupine NSi Janez Cigler Kralj ocenil, da je treba srednjemu sloju, predvsem samostojnim podjetnikom in manjšim podjetjem, pustiti, da čim bolj svobodno ustvarjajo in udejanjajo svoje poslovne ideje. Po drugi strani pa je treba na socialno tržen način postaviti jasna pravila velikim igralcem, a na način, da bo EU še vedno privlačna za investitorje.

Ob tem je menil, da je srednji sloj v severni in zahodni EU dosegel takšno stopnjo blaginje, da je začelo število rojstev upadati. Mnoge njegove pripadnice se odločajo med kariero in družino, zato naj bi veljalo moške in ženske spodbujati, da v »polnosti zaživijo obe krili življenja«.

Za kaj vse so se zavzeli?

Po navedbah občinske svetnice Ravne na Koroškem Mojce Erjavec želijo v EU okrepiti skrb za duševno zdravje in se boriti proti korupciji pri nabavah v zdravstvu s skupnimi nabavami na evropski ravni. Zavzela se je tudi za višje pokojnine, stanovanja za mlade in domove za starejše, ki bi jih lahko gradili s pomočjo evropskih projektov.

Ključna prednost EU je po besedah župana Svete Trojice v Slovenskih Goricah Davida Klobase njen visoko kakovosten kader, ki pa bi predvsem na področju delovnih migracij potreboval skupno davčno politiko.

Na panelu o pametnem zelenem prehodu so sodelujoči kritizirali po njihovi oceni pretirano smele načrte v prizadevanjih za razogljičenje Evrope. EU po besedah nekdanjega infrastrukturnega ministra Jerneja Vrtovca proizvede le sedem odstotkov svetovnih ogljičnih izpustov, zato se je zavzel za revizijo zelenega prehoda na način, da znova odpre vrata nuklearni energiji, saj da je ta čista in brezogljična.

Poslanka Vida Čadonič Špelič je poudarila pomen odgovornosti do kmeta, ki mora biti primerno plačan za svoje delo. Bruseljske subvencije je po njenih besedah treba deliti tistim, ki kmetujejo trajnostno. Ljudmila Novak pa je med drugim pozvala k ukrepom za zmanjšanje odpadkov in zmanjšanje porabe energije.

Predsednica podmladka NSi Katja Berk Bevc se je medtem na panelu o varni in močni Evropi vprašala, ali bi bilo tri mesece za usposabljanje nabornika Slovenske vojske res dovolj, da bo primerljiv s profesionalnim vojakom. Tudi zaradi tega nasprotuje pozivom k izstopu iz zveze Nato.