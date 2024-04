Novi kriptožeton gamblefi mega dice je v predprodaji zbral več kot 300.000 USD

Žeton mega dice je žeton gamblefi, ki deluje na verigi blokov Solana. Mega Dice bo kmalu zaslovela kot edina spletna igralnica, ki svojim uporabnikom zagotavlja dnevne nagrade na podlagi uspešnosti igralnice, in sicer z žetonom $DICE.

$DICE, ki je zdaj naprodaj za 0,069 USD, je že v nekaj minutah po uradni predstavitvi zbral več kot 300.000 USD, kar kaže na povečano povpraševanje po žetonu. Predprodajni minimalni cilj je 5 milijonov dolarjev.

Skoraj tretjina žetonov, ki so bili dodeljeni v trenutni cenovni fazi, je bila že prodana, zato bodo morali kupci hitro ukrepati, da bi si zagotovili najnižje razpoložljive cene.

Mega Dice ima 50.000 igralcev, 50 milijonov dolarjev mesečnih vložkov in 2,25 milijona dolarjev vredno vsoto

Ne zgodi se pogosto, da uveljavljena podjetja z dejanskimi tokovi prihodkov dajejo žetone na trg, zato si $DICE zagotavlja veliko bolj ugodno okolje za zagon.

Vsota 2,25 milijona dolarjev je razdeljena na tri sezone z enako dodelitvijo po 750.000 dolarjev, bonusi za zgodnje kupce, omejenimi izdajami NFT-jev, programom priporočanja in popolno integracijo žetona v ekosistem igralnice, ki zagotavlja ekskluziven dostop, nagrade in ugodnosti.

Če boste priporočili prijatelja, bodo udeleženci programa prejeli velikodušen 10-odstotni delež od naložbe svojih prijateljev. Platforma se že ponaša s 50.000 igralci, ki se lahko udeležijo 4000 iger v ponudbi ter več kot 50 športov in e-športov, ki jih pokriva na tisoče dogodkov z vodilnimi stavnimi trgi v panogi.

Poleg tega stavnica ponuja možnost živega prenosa številnih najbolj priljubljenih dogodkov. Mesečne stave znašajo 50 milijonov dolarjev, ki jih mesečno vplača približno 10.000 aktivnih uporabnikov.

Inovativna plast igrifikacije na platformi Mega Dice bo omogočila, da bo $DICE postal osrednje gibalo vrednostne ponudbe programa zvestobe, ki bo izdatneje nagradil uporabnike domačih žetonov ter sprostil možnost osvajanja nagrad in izkušenj, povezanih z življenjskim slogom.

V prvi sezoni igre Mega Dice je na voljo 750.000 dolarjev. Namen akcije je spodbuditi dejavnost platforme. Vsi igralci, ki bodo v 21 dneh stavili najmanj 5000 USD, bodo upravičeni do airdropa in retroaktivnih nagrad.

Če želite prispevati k predprodaji, preprosto povežite svojo denarnico in kupite žetone mega dice z uporabo USDT, ETH, BNB ali SOL. Svoje žetone lahko zahtevate, ko se predprodaja konča.

Skupna ponudba znaša 420 milijonov žetonov $DICE, pri čemer bo levji delež dodeljenih žetonov (35 %) namenjen predprodaji. Nadaljnjih 15 % je namenjenih za airdrope, 10 % pa za nagrade za vložke. V tokenomiki je poskrbljeno tudi za trženje in zagotavljanje likvidnosti.

Eksplozivna rast igralniškega sektorja, ki jo vodijo igralnice s kriptovalutami, kot je Mega Dice

Spletne igre na srečo doživljajo eksplozivno rast. Svetovna razširjenost internetne povezljivosti in tehnološke inovacije spodbujajo uporabo in vključenost. V ospredju teh sprememb so na kriptovalute osredotočeni spletni igralni produkti, ki jih vodijo Mega Dice in drugi.

Po podatkih, ki jih je zbrala družba Statista, naj bi prihodki na sektorskem trgu leta 2024 znašali 100,90 milijarde dolarjev. Ob predpostavki, da bo ocenjena prihodnja sestavljena letna stopnja rasti znašala 6,2 %, naj bi predvideni obseg trga do leta 2029 dosegel 136,30 milijarde dolarjev.

V središču zgodbe o rasti so spletne igralnice in športne stave, ki jih poganjajo kriptovalute, kar je natanko tržno pozicioniranje družbe Mega Dice.

Do leta 2029 naj bi bilo aktivnih uporabnikov 281 milijonov, razširjenost uporabnikov naj bi leta 2024 znašala 6 %, do leta 2029 pa naj bi se povečala na 7,6 %.

V ospredju rasti sektorja je tehnologija veriženja blokov, za katero se je izkazalo, da je idealna za trg in gibalo inovacij.

Telegramski inovator Mega Dice ($DICE) bo prevzel Solano GambleFi

Mega Dice je med najbolj iznajdljivimi igralci na področju spletnih iger. Bila je na primer prva regulirana igralnica, ki je odprla trgovino na priljubljeni platformi Telegram.

Z uvedbo storitve $DICE in njeno popolno integracijo v ekosistem Mega Dice se odpira svet še globljih možnosti za sodelovanje s strankami. Tam, kjer se povečuje sodelovanje, se povečujejo tudi prihodki.

Zaradi preglednosti in prilagodljivosti decentraliziranih omrežij bo lahko Mega Dice svoje uspehe delil s svojo skupnostjo imetnikov žetonov, in sicer s pomočjo airdropov, stav, NFT-jev in drugih nagrad, ki jih platforma vgrajuje v svojo osnovno funkcionalnost.

$DICE bo postala najbolj odmevna lastnina GambleFi na platformi SOL.

Da bi se pripravili na zagon decentralizirane borze $DICE, ki bo kmalu po koncu predprodaje, naj zgodnji vlagatelji izkoristijo priložnost predprodaje, namesto da čakajo na nakup na dan kotiranja, ko bo cena poskočila.

