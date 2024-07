Nova slatinska legenda je umetnica

Letošnja slatinska legenda je postala Vida Hustič, ki je s svojim delom močno zaznamovala življenje in delo v Rogaški Slatini. V Zagrebu rojena Hustičeva je v Sloveniji življenje posvetila zobozdravstveni službi in družbenim aktivnostim. Ustanovila je Društvo likovnih umetnikov Mavrica in organizirala številne kulturne dogodke, kot sta Krožek Beremo z Manco Košir in Literarna čajnica. Vida je tudi avtorica treh knjig, ki zrcalijo njeno bogato življenjsko pot in ljubezen do kulture.

Posthumna legenda pa je postal Hans Jurgen - Jure Rothmeier, ki je dolgo živel in delal v Švici, ko sta se z ženo ustavila v Rogaški Slatini, pa je ustanovil Društvo prostovoljcev za pomoč sočloveku Miklavževa druščina in nesebično pomagal otrokom iz šibkejših družin, aktiven je bil tudi v lokalni skupnosti.

The Prohibition Stompers

Letošnja razglasitev je bila še bolj slovesna kot sicer, saj so novo slatinsko legendo razglasili petnajstič zapored. Prvi izbor leta 2005 sta spodbudila slatinski umetnik Nani Poljanec in Janez Junger, dirigent Stella orcestra, ki deluje pod okriljem Glasbene šole Rogaška Slatina ter ravnateljice Tatjane Šolman. Razglasitev je, kot vselej, potekala ob navzočnosti članov organizacijskega odbora oziroma akademije, med katerimi so bili Nani Poljanec ter Kristijan in Darinka Blažun. S svojim nastopom pa sta večer popestrila mlada pevka Nina Lampret, ki že vrsto let sodeluje na številnih festivalih, in Gal Zaveršnik, perspektiven kitarist, ki je nastopal z različnimi bendi in prav tako osvojil nagrade na glasbenih tekmovanjih. Kot se za obletnice spodobi, so se vsi prisotni na razglasitvi posladkali s torto, ki so jo spekli v gostilni Krpan, skupina The Prohibition Stompers pa je vse popeljala v zlato obdobje jazza.

Ljudski umetnik Nani Poljanec je zarezal v torto.