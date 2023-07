Nova metla na RTV: Zvezdan Martič novi predsednik uprave, takoj bo preklical vse nezakonite sklepe

Svet Radiotelevizije Slovenija je za predsednika uprave izbral Zvezdana Martiča. Martič bo zdaj moral predlagati dva kandidata za člana uprave, zaposleni pa bodo morali izbrati delavskega direktorja. Prvi krog izbiranja bo 25. julija.

Martiču 16 glasov

Popolne kandidature so oddali Zvezdan Martič, Mihael Krišelj, Peter Dular in Rajko Gerič. Martič je prejel 16 glasov, Krišelj enega, preostala kandidata nič.

Martič je bil v obdobju od leta 2019 do 2021 pomočnik takratne direktorice Televizije Slovenija (TVS) Natalije Gorščak, Gerič je odgovorni urednik informativnega programa na drugem sporedu TVS, Kardum je direktor Centra urbane kulture Kino Šiška, Dular je bil v preteklosti pomočnik nekdanjega generalnega direktorja RTVS Igorja Kadunca, Krišelj pa je bil med drugim v. d. direktorja Agencije za pošto in elektronske komunikacije.

Takoj bo preklical vse nezakonite sklepe

Martič je v svoji predstavitvi naštel pet poudarkov svojega programa, med njimi karierno rast zaposlenih in prenos znanja, digitalizacijo, upoštevanje profesionalnih standardov, saj je neupoštevanje slednjih v zadnjih dveh letih po njegovi oceni vodilo v zdajšnje stanje RTVS, reorganizacijo in z njo izboljšanje ponudbe ter optimizacijo procesov. Na RTVS je znanje, a so zaposleni relativno slabo plačani ter slabo organizirani in vodeni, je opozoril. Na vprašanje enega od članov sveta, kaj bodo njegovi prvi koraki, je odgovoril, da bo takoj preklical vse nezakonite sklepe, vključno z opomini pred odpovedjo, se trudil za takojšnjo prekinitev odprte stavke s sklenitvijo stavkovnega sporazuma ter sprožil analizo in pregled vseh pogodb, ki jih je vodstvo RTVS sklenilo v zadnje pol leta.