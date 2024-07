Norišnica v Komendi: Zaradi Pogija prestavila dopust (FOTO)

Pogi, Pogi, Pogi … se je v sredo malo pred deveto uro zvečer slišalo vzklikanje iz več tisoč grl navdušene množice ponosnih in strastnih navijačev, ko so tudi v domači Komendi vendarle dočakali svojega junaka Tadeja Pogačarja. Najboljši kolesar na svetu je tega dne doživel še drugi veličastni sprejem, prvega so mu pripravili na Kongresnem trgu v Ljubljani.

Komenda je svojega kolesarskega zvezdnika pričakala v znamenitem roza-rumeno obarvanem krožišču pred občinsko stavbo. Rondoju so osvežili barve in pripravili vse za Pogačarjev podpis, malo naprej so hiteli s postavljanjem velikanske slovenske zastave. Pripravili so tudi penino velikanko in mega torto. Športni velikan si vse to zasluži!

V čast mi je, da sem Komendčan. Zdaj vem, da sem res doma, in to mi da dodatno energijo.

»Tadej je res del našega kraja in s tem sprejemom smo mu želeli pokazati naše spoštovanje in pristne občutke, ki jih gojimo do njega. Vemo, da si to zasluži, saj ima rad domačo Komendo, zato smo mu tudi pripravili domač sprejem, tokrat kar v krožišču. Sicer pa se prirejanja takšnih dogodkov ne bomo nikoli naveličali. Imeti takega občana, ki ponese ime našega kraja v svet, je nekaj neverjetnega in smo izjemno ponosni na to. Želimo si, da bi to obdobje slovenskega kolesarstva še dolgo trajalo,« je povedal te dni najbolj ponosni župan v Sloveniji Jurij Kern. Med dirko po Franciji si je tudi letos zamenjal barvo paščka na uri v rumeno, na Giru pa je svojega najbolj znanega občana celo spremljal ob progi.

Rumenorozamenda Sedaj zagotovo najbolj znano krožišče v državi je zaslovelo leta 2020, ko je Pogačar prvič zmagal na prestižni dirki po Franciji in so ga pobarvali v rumeno. Takrat so Komendo poimenovali Rumenda. Letos pa se je dogajanje v rondoju z lipo še stopnjevalo. Konec maja so ga po Pogijevi zmagi na dirki po Italiji pobarvali še v rožnato, prav tako se je v roza odelo 18 krajevnih tabel Komenda in Klanec, Komenda pa je postala Rozamenda. Od srede, po njegovi tretji zmagi na Tour de France, križišče krasi še Tadejev podpis, kraj pa se lahko imenuje Rumenorozamenda.

»Ni me veliko v Komendi, ampak vsakič, ko pridem, grem čez to krožišče, vidim zastave, plakate, domače, znance in res z veseljem pridem. Hvala vsem, da se počutim resnično doma v Komendi, hvala, carji ste, ker me tako podpirate,« je navijačem popihal na dušo Pogačar, potem ko je pustil svoj podpis na krožišču in se le stežka prebil do odra.

Pri spustih in na koncu dirke najraje brišem po kopalnici.

Šampion je razkril, da ne roza ne rumena – prva je barva Dirke po Italiji, druga po Franciji –, nista med njegovimi ljubšimi. Njegova naj barva je rdeča, je dejal, s tem pa morda že namignil na Dirko po Španiji – Vuelto.

»Neverjetno, koliko ljudi se lahko nabere okoli komendskega rondoja. V čast mi je, da sem Komendčan. Dva dni sem bil po Touru res utrujen, tudi danes je bilo veliko obveznosti, ampak zdaj vem, da sem doma, v Komendi, in to mi da dodatno energijo,« je bil vzhičen trikratni zmagovalec najslavnejše dirke na svetu. Komenda ne šteje niti tisoč prebivalcev, v sredo pa jih tja prišlo vsaj trikrat toliko.

Junaka je navdušeno pričakala večtisočglava množica. FOTOGRAFIJE: Dejan Javornik

Pred prihodom so osvežili barve krožišča.

Mnogi so seveda prišli s kolesi.

V Rumenorozamendi so razvili tudi zastavo velikanko.

Tadej 'ma vas rad!

Županu Juriju Kernu je Pogačar podaril roza majico.

Urška Žigart je razkrila, da med dirkami čisti stanovanje.

Velikanski uspeh, velikanska torta!

Junak Komende si je vzel veliko časa za podpisovanje in slikanje z navijači.

Šampion je v dar dobil tudi penino velikanko, s katero je dobro zalil množico.

Ves čas je bila ob slavljencu tudi njegova Urška Žigart. Tudi ona se je z odra zahvalila vsem za podporo in jim zaupala, kako navija za svojega zaročenca. »Med tekmami sem gotovo bolj živčna od drugih. Kadar je napeto, sploh ne morem gledati in si najdem delo v hiši. Pri spustih in na koncu dirke najraje brišem po kopalnici,« je dejala.

Na sprejemu je bilo seveda največ domačinov, prišli pa so iz vse Gorenjske, tudi iz Ljubljane, med množico smo slišali navijače iz Italije, Francije, Nizozemske in Hrvaške. Pogi jih je razveseljeval s podpisanimi karticami, majicami in s selfieji.

V množici smo na leteli na šestčlansko družino Škrlep. Iz bližnjega Križa so Jana in Matej ter njuni štirje otroci, stari od pet do 13 let, prikolesarili. »Strastni kolesarji smo in navijači, predvsem pa smo zelo ponosni nanj, zato smo tukaj, da mu izkažemo spoštovanje.«

Zakonca iz Komende pa sta zaradi zgodovinskega dogodka celo prestavila dopust. »Malokdaj ga vidimo v Komendi, kar je povsem razumljivo za športnika takšnega kova. Zato si ne bi odpustila, če bi zamudila ta sprejem,« sta povedala.

Šampion si bo po vseh obveznostih vzel nekaj časa za počitek. Verjetno bosta z Urško malo na morju in malo v hribih, ves čas bosta z njima tudi njuni kolesi. »Dopust si predstavljam, da grem iz dneva v dan brez obveznosti. Da greva z Urško lahko malo naokrog s kolesom, da pojem dobro kosilo, imam ležerno popoldne, v glavnem počivam in preživljam čas s tistimi, ki so mi blizu, saj mi to da energijo,« je povedal novinarjem po sprejemu.