Infarktno na slovenskih cestah

Predvidoma do 15. julija bo na ljubljanski vzhodni obvoznici potekala prenova priključka Industrijska cona Moste, Letališka cesta. Priključek in nadvoz sta zaprta v celoti. Zaprta je tudi servisna cesta Zaloška cesta–industrijska cona Moste. V okolici razcepa Zadobrova in na obvoznih cestah v Ljubljani v času prometnih konic pričakujejo daljše zastoje.

Na ljubljanski vzhodni obvoznici zaradi obnove predora Golovec promet poteka skozi eno predorsko cev dvosmerno. V obe smeri je prepovedan promet za vsa vozila, ki imajo skupno dovoljeno maso nad 3,5 tone.

Na primorski avtocesti (Gabrk–Fernetiči) bo zaradi del na Partizanski cesti v Sežani do 25. junija oviran promet na priključku Sežana zahod. Promet do Partizanske ceste je preusmerjen skozi terminal za tovorni promet.

Zaradi odstranjevanja CP Dragotinci promet na pomurski avtocesti med priključkoma Vučja vas in Sveti Jurij ob Ščavnici poteka dvosmerno po drugi polovici.

Na regionalni cesti Polica–Kranj bo pri Zlatem Polju, predvidoma do 17. 5., zaradi semaforizacije križišča promet oviran. Proti Naklem je prepovedan promet za vsa vozila nad 3, 5 ton ter pešce in kolesarje.

Potem ko je bila zaradi prometne nesreče, je nesreča zaprla tudi gorenjsko avtocesto med priključkom Brezje in Peračico v smeri Ljubljane. Obvoz za osebna vozila je bil prek Posavca. Obvoza za težja tovorna vozila ni bilo, zato so zanje gorenjski policisti predlagajo izključitev iz prometa še pred priključkom Brezje na počivališča. Okoli 13.30 ure se je promet sprostil.Na štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konjicami proti Mariboru je približno tri kilometre dolg zastoj ​pred delovno zaporo. Občasno zaradi varnosti zapirajo predor Pletovarje. Nastal je daljši zastoj tovornih vozil. Zastoj pred delovno zaporo pred predorom Jasovnik proti Ljubljani pa je dolg približno kilometer.Predor Karavanke proti Sloveniji zaradi zastoja in nadzora na meji občasno zapirajo.Zastoj tovornih vozil je na dolenjski avtocesti pred mejnim prehodom Obrežje proti Hrvaški dolg približno kilometer. Čakalna doba je na mejnih prehodih Gruškovje ter Obrežje.Do 16. aprila 2021 po Sloveniji ob nedeljah in dela prostih dneh veljajo dodatne izjeme glede omejitve prometa za tovorna vozila, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 tone.Cesta čez prelaz Vršič je prevozna samo za osebna vozila z zimsko opremo.