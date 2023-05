Nič kaj dobre novice za pešce v Ljubljani: namestili so nove prometne znake, jih že poznate? (FOTO)

Avgusta 2021 so v Ljubljani na križišču med Celovško cesto in Kolesarsko potjo namestili prvi prometni znak, s katerim v cestnem prometu uvajajo nov predpis, in sicer zavijanje desno pri rdeči luči na semaforju v križiščih, kjer je nameščen črn znak z zeleno puščico.

V tem času so septembra lani po Ljubljani namestili še pet tovrstnih znakov na semaforje, te dni pa še dodatnih pet na petih križiščih.

Ta prometni črni znak z zeleno puščico dovoljuje vožnjo desno, kljub temu da gori rdeča luč na semaforju. Ker vsi pešci niso seznanjenim s tem pravilom in so nekoliko neprevidni pri prečkanju ceste, nekateri vozniki pa ob zeleni puščici domnevajo, da imajo prosto pot, lahko pride do nesreče.

Na Mol opozarjajo, da je namen tovrstnih prometnih znakov »povečati pretočnost v cestnem prometu, vendar ob dodatni pazljivosti voznikov na pešce in kolesarje. »Veliko voznikov, ki prevozijo rdečo luč na semaforjih s tablo, na kateri je zelena puščica, se namreč ne prepriča dovolj dobro, da na poti ni nikogar drugega.«

Želja nekaterih voznikov naj bi bila, da bo po Ljubljani postavili še več takšnih tabel. »Vozniki so z ureditvijo večinoma zadovoljni, saj povečuje pretočnost cestnega prometa, ker jim ni treba čakati pri rdeči luči za zavijanje v desno smer. Od njih prejemamo pobude za postavitev teh tabel še na več drugih križišč po mestu in za ozaveščanje (drugih) voznikov, naj puščice dejansko upoštevajo. Veliko voznikov jih menda niti ne opazi in stojijo pri rdeči luči ter tako, z vidika drugih voznikov, upočasnjujejo promet,« pojasnjujejo.

Na katerih petih lokacijah so te dni namestili t. i. zelene puščice?

• v križišču Slovenčeva ulica–Glavarjeva ulica–Vodovodna cesta za zavijanje iz Vodovodne na Slovenčevo;

• v križišču Podutiška cesta–Ulica bratov Babnik za zavijanje iz Podutiške ceste na Ulico bratov Babnik;

• v križišču Koprske ulice in Jamove ceste za zavijanje iz Jamove na Koprsko ulice;

• v križišču Clevelandske ulice in Kopne poti za zavijanje iz Kopne poti oziroma iz avtocestnega nadvoza na Clevelandsko ulico;

• iz severne servisne ceste med Slovenčevo in Saveljsko za zavijanje na Saveljsko ulico.