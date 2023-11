Ni še konec: Arso opozarja pred poplavljanjem Save in Drave

Agencija RS za okolje (Arso) opozarja pred poplavljanjem Save in Drave, slednja lahko še v soboto obsežno poplavi v spodnjem toku. Pretok Drave na meji z Avstrijo je trenutno okoli 1600 kubičnih metrov na sekundo in počasi upada, v spodnjem toku njen pretok še narašča. Sava se razliva ob celotnem toku, tudi njen pretok še narašča v spodnjem toku.

Drava bo v spodnjem toku še naraščala

V spodnjem toku bo Drava še naraščala in največji pretok, okoli 2000 kubičnih metrov na sekundo, dosegla v nočnih urah. V njenem zgornjem toku se bodo poplavljene površine počasi zmanjševale, v spodnjem pa še povečevale, so zapisali v hidrološkem poročilu Arsa.

Pretok Save Bohinjke se zmanjšuje, a ta reka še poplavlja. Sava se razliva ob celotnem toku, v zgornjem upada, v srednjem je njen pretok ustaljen, v spodnjem toku pa še narašča. Največji pretok okoli 2300 kubičnih metrov na sekundo bo v Čatežu dosegla v večernih urah, so ocenili na Arsu.

Reka Reka še poplavlja v spodnjem toku, vendar že počasi upada. Na območju pogostih poplav se razlivajo Krka, Kolpa, Ljubljanica in Dravinja. Kolpa ima v srednjem toku ustaljen pretok, v spodnjem še narašča. Krka, Dravinja in Ljubljanica še naraščajo, so dodali.

Velik pretok reke Mure se še povečuje, pretoki ostalih rek po Sloveniji pa se počasi zmanjšujejo.

Do polnoči je Arso za severovzhod in jugovzhod države izdal rumeno opozorilo pred vetrom, dežjem in nevihtami. Za soboto ni izdanih opozoril, v nedeljo pa je za celotno državo izdano rumeno opozorilo pred vetrom in nevihtami, v osrednji Sloveniji tudi pred padavinami. Oranžno opozorilo pred padavinami je izdano za severozahod države, pred vetrom pa za jugozahod.