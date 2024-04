Ni dokazov niti o mizerni podkupnini

»A nismo rekli, vsak tvoj biznis, 10 odstotkov je mojih ...« Tako je septembra 2015 uradnica na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ) Nataša P. brez ovinkarjenja rekla Smailu K. med njunim pogovorom, ki so mu prisluškovali policisti. Preiskovalci, pozneje pa tudi Specializirano državno tožilstvo, so bili prepričani, da se je med njima spomladi 2015 spletla prav posebna poslovna vez, od katere pa naj bi imela koristi ne samo onadva, ampak tudi Ramo S., Mirsad M., Mirza Š., Jernej K. in Peter Z. Glavno vlogo naj bi odigrala omenjena uradnica ter Smail K. Prva naj bi prejemala podkup...