Nevidni svet fotografij tudi za slepe

V Knjižnici za slepe in slabovidne Minke Skaberne v Ljubljani si lahko vse do 13. julija ogledate razstavo fotografij Nevidni svet. Gre za mednarodno inkluzivno fotografsko razstavo, ki na nov, dostopnejši in bolj poglobljen način približuje fotografijo tudi slepim in slabovidnim.

Pri Canon Adrii so v sodelovanju z Zvezo društev slepih in slabovidnih Slovenije z reliefnimi natisi, zvočnimi opisi in brajico oživili osupljive fotografije priznanih svetovnih fotografov. S simulacijami različnih okvar vida pa lahko tudi dobro videči bolje razumejo izkušnjo slabovidnih in drugače doživijo fotografijo.

Samo Vidic razstavlja posnetek paraolimpijca Darka.

V Sloveniji ima hudo okvaro vida od osem do deset tisoč ljudi, resnejše okvare celo do 40.000 ljudi. V svetovnem merilu ima neko obliko okvare vida najmanj 2,2 milijarde ljudi, za katere je bila doslej fotografija večinoma nedostopna izkušnja.

Razstava Nevidni svet, ki je pred prihodom v Ljubljano gostovala v Londonu, predstavlja dela svetovno priznanih fotografov in Canonovih ambasadorjev z vsega sveta, vključno s slovenskim športnim fotografom Samom Vidicem. Med avtorji so tudi večkrat nagrajeni južnoafriški fotoreporter Brent Stirton, priznan brazilski fotoreporter Sebastião Salgado, nigerijska fotoreporterka Yagazie Emezi in Pulitzerjev nagrajenec, fotoreporter Muhammed Muheisen. Canonov ambasador Samo Vidic je na razstavljeni fotografiji ovekovečil parašportnika Darka Đurića, ki se poganja skozi vodo. Ta mogočna podoba nas spodbuja k razmisleku o tem, kaj vse zmoremo, ne glede na osebne okoliščine.

Na ogled je v Knjižnici za slepe in slabovidne Minke Skobrne.

»V karieri sem posnel nešteto fotografij, vendar je ta ena izmed redkih, na katere sem resnično ponosen. Ne samo zaradi kompozicije ali ravnovesja med temo in svetlobo, temveč tudi zato, ker nam da misliti. Uči nas, da moramo razmišljati onkraj svojih omejitev in si prizadevati za tiste cilje, ki se morda zdijo nedosegljivi, kot to počne Darko,« je ob odprtju razstave povzel Samo Vidic.