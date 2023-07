Nevi in Danilu ob jubileju slavolok (FOTO)

V Divčih, v vasici s približno 50 prebivalci v neposredni bližini Komna na Krasu, sta visok jubilej, diamantno poroko, proslavila Neva in Danilo Ferfolja. Ob spremljavi diatonične harmonike mladega Tima Trampuža, kraških dobrotah in kapljici terana ter sladki torti sta v krogu svojcev in prijateljev obujala spomine na minula leta. Na skupnih šest desetletij.

Srečna zakonca sta si s trdim delom in veliko odrekanja zgradila hišo v Divčih. FOTO: Olga Knez

Davnega leta 1963 sta na praznik sv. Petra in Pavla, 29. junija, usodni da dahnila takrat 23-letno dekle Marija Umek iz Divč pri Komnu in 29-letni Danijel Ferfolja; Neva in Danilo, kot ju naslavljajo domači in prijatelji, sta ponosna, da sta med čermi prostora in časa uspešno krmarila barko življenja. Dan pred 60. obletnico so jima povabljenci na slavju na domačem dvorišču pripravili tudi kolono oziroma slavolok.

V prostem času

Pokukajmo v njuno življenjsko zgodbo. Danilo se je rodil leta 1935 v Vojščici v družini z 10 otroki. Ko je bil star devet let, je izgubil očeta Vida Jožefa, ki je delal v ladjedelnici, leta 1942 pa so ga odpeljali na prisilno delo v Nemčijo. Po nekaj mesecih se je oče vrnil in vstopil v NOB. Član KPJ je postal leta 1943, 1944. so ga postavili za namestnika komandirja narodne zaščite za nekdanje okrožje Komen. Septembra 1944 so ga Nemci na službeni dolžnosti ujeli: uspelo mu je pojesti prepustnico, ki jo je imel ob sebi, ker pa so pri njem našli pištolo, so ga najprej peljali v tržaški zapor Coroneo in nato v taborišče Dachau, kjer je umrl.

Marija in Danijel oziroma Neva in Danilo, kot jima pravijo domači, sta se vzela 1963. FOTO: Družinski album

Danilo se je po služenju vojaškega roka v Panćevu zaposlil kot monter aluminijastih konstrukcij v komenskem podjetju Aluminij, tam je bil vso delovno dobo. Kar 25 let je bil tudi praporščak štirih veteranskih društev in je dobitnik najvišjega borčevskega priznanja, zlate plamenice za življenjsko delo v ZB za vrednote NOB Komen.

Neva se je rodila 1940. v Divčih in po osnovi šoli v Komnu nadaljevala šolanje za šiviljo v Kopru ter nato ves čas delala v komenski konfekciji pletenin. V zakonu sta se jima rodila sin David in hči Ines, najbolj pa ju razveseljuje 22-letni vnuk Matej, za katerega si vzameta čas in ga razvajata z ljubeznijo. Po 20 letih življenja v bloku v Komnu sta zgradila hišo v Divčih, v kateri živita že 40 let. V prostem času najraje urejata vrt in rože ter se razveselita obiskov.