Nenavadno visoke temperature: se obeta četrti rekordni mesec?

Konec tedna nas je presenetil z neobičajno visokimi temperaturami za ta letni čas. Na večjem delu Balkanskega polotoka, v jugozahodni in osrednji Evropi so namreč namerili med 25 in 30 stopinj Celzija. Kot so pojasnili meteorologi, se je to zgodilo kot posledica globokega ciklona s središčem severno od Velike Britanije ter dotoka saharskega zraka nad zahodno Evropo.

V Sloveniji smo včeraj popoldne namerili rekordnih 30 stopinj, in sicer v Osilnici. Kot so dejali na Agenciji RS za okolje, je bila to »najzgodnejša tridesetica« pri nas, in ob tem spomnili, da je 6. in 7. aprila pred tremi leti večji del države pobelil sneg.

Letos smo že zabeležili najtoplejši januar in marec v zgodovini meritev.

V Romuniji in Grčiji se že več dni spopadajo z obsežnimi požari v naravi, ki se nenadzorovano širijo zaradi vročine in močnega vetra. V Romuniji je ogenj uničil ogromno gozdnih površin, a so gasilci preprečili hujšo škodo v naseljih. Veliko dela imajo tudi grški gasilci, najhuje je na Kreti, kjer so evakuirali na desetine domačinov, trije so bili lažje ranjeni.

V Grčiji in Romuniji se spopadajo z ognjem. FOTO: Alexandros Avramidis/Reuters

Letos smo že zabeležili najtoplejši januar v zgodovini meritev, februar se je na južni polobli po podatkih svetovne meteorološke organizacije končal z rekordno vročino, na severni polobli pa smo prav tako v povprečju namerili višje temperature, kot bi bilo za ta še zimski mesec običajno. Marec je bil enako kot januar najtoplejši v zgodovini. Podobno se lahko zgodi tudi aprila, če bo vztrajalo vreme, kot smo mu bili priča konec tedna.