Nedelja na cestah: ponekod že zastoji, predor Karavanke občasno zapirajo

Na nekaterih odsekih avtocest nastajajo zastoji, med drugim na primorski avtocesti mimo Vrhnike proti Ljubljani in na štajerski avtocesti med Arjo vasjo in Šempetrom proti Ljubljani ter pred Šentiljem proti Avstriji. Tam je zastoj dolg 1,5 kilometra.

Karavanke občasno zapirajo

Povečan je promet skozi predor Karavanke, ki ga proti Sloveniji občasno zapirajo. Pred predorom Karavanke proti Avstriji pa je zastoj dolg tri kilometre, je objavil prometnoinformacijski center za državne ceste. Ta za pot proti Kranjski Gori in Jesenicam priporoča izvoz Jesenice vzhod, ki je odprt samo za lokalni promet. Zaprt je tudi uvoz Hrušica proti Avstriji.

Zastoji so tudi na glavnih in regionalnih cestah, med drugim na cestah Šmarje-Koper in Lucija-Strunjan ter na cesti Lesce-Bled, še navaja prometnoinformacijski center za državne ceste.