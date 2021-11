Ne moreš verjeti, kaj v Ljubljani prodajajo kot garsonjero (FOTO)

Pomanjkanje stanovanj in naraščanje cen nepremičnin v našem glavnem mestu ustvarjata nenavadno ozračje. Že nekaj časa se med nepremičninskimi oglasi najdejo res neverjetne ponudbe. Tukaj imamo v mislih predvsem na tiste, ki prodajajo prostore, nevredne imena stanovanje. Veliko ljudi bi na vsak način rado izkoristilo trenutno situacijo, ko cene stanovanj dosegajo enormne vsote, ki si jih povprečni ljudje težko privoščimo navkljub nizkim obrestnim meram kreditov.

Tokrat smo med oglasi zasledili največjo cvetko doslej. Prodajajo namreč 19,5 kvadrata velik prostor v dveh nadstropjih, ki ima eno majceno okno nad posteljo. Govorimo o velikosti strelne line v bunkerjih. Tudi sicer ta prostor še najbolj spominja na bunker ali pa na vinsko klet.

Kletna garsonjera. FOTO: zaslonski posnetek

Do »garsonjere«, zgrajene leta 1860, vodi ozko stopnišče, na pogled morebiti široko nekaj centimetrov več kot meter. Stopnišče se strmo spusti za nadstropje in pripelje do sobice, v katero jim je uspelo postaviti le enojno posteljo in en kuhinjski element. Kopalnica je nad stopniščem, torej v nadstropju nad sobo, da pa se povzpneš do tja, je treba spustiti zložljive stopnice.

Oglas za opisano nepremičnino pa se glasi takole: »Prodamo prostorno, prenovljeno in svetlo garsonjero s talnim gretjem, primerno za investicijo. Nahaja se v kleti manjše, vzdrževane, staromeščanske stavbe brez dvigala na odlični lokaciji v centru Ljubljane. Garsonjera obsega 19,5 m 2 neto bivalne površine, nima balkona niti kleti, pripada pa ji tudi souporaba skupnih prostorov, kot je drvarnica.

Kletna garsonjera. FOTO: zaslonski posnetek

Stanovanje je bilo v letu 2019 popolnoma prenovljeno: nove električne in vodovodne inštalacije, nova talna obloga, vgrajeno talno gretje, kuhinja, kopalnica, nova okna in vrata. Stanovanje se nahaja na odlični lokaciji, zato je izjemno primerno tudi za investicijo (redna oddaja ali airbnb). Lega: stanovanje je orientirano proti zahodu. Parkirišče: možno v okolici stavbe ali na dvorišču stavbe.«