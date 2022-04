Ne le vino, tudi vitica trte je lahko darilo

Resda pozno, nikakor pa ne prepozno, so se pred dnevi v Kostanjevici na Krki lotili rezi mestne trte, potomke slovite najstarejše vinske trte na svetu z mariborskega Lenta.

Na rez so nekoliko čakali zavoljo dejstva, da njihova trta, ki se bohotno razrašča ob južnem obzidju nekdanjega cistercijanskega samostana, danes Galerije Božidar Jakac, letos praznuje 20-letnico, hkrati pa je dobila novega skrbnika, pravzaprav kar dva. Doslej je bil to Jože Klemenčič, ki je dolga leta služboval v galeriji, zdaj pa je skrb predal dvema vinogradnikoma, članoma Društva vinogradnikov Kostanjevica, Franciju Štokarju in Jakobu Cunku.

Slavnostna rez

Cepič slovite trte z Lenta, žametovke oziroma modre kavčine, ki je zavoljo svoje starosti vpisana v Guinnessovo knjigo rekordov kot najstarejša trta sveta, so v Kostanjevici posadili pred dvema desetletjema, 26. maja 2002 ob 750-letnici mestnih pravic Kostanjevice na Krki.

Eno od Popelarjevih del, podoba zidanice z vitico

Takrat je bila še del občine Krško, z odcepitvijo je postala gospodarica trte občina Kostanjevica na Krki, skrbnik pa kostanjeviško društvo vinogradnikov. Da je med letom deležna vse potrebne oskrbe, je bil vsa leta zaslužen Jože Klemenčič, ki so se mu zdaj, ko je odložil vinogradniške škarje, v cvičkovi kleti zahvalili tudi s posebnim darilom – poslikano dogo lesenega soda, ki je vinogradniški motiv dobila na cvičkorelu.

Klemenčič je nova skrbnika opozoril, da mestna trta raste na nižini in ob potoku Obrh, zaradi česar je jeseni pogosto izpostavljena megli, kar lahko še bolj kot drugje vpliva na razvoj neželene peronospore, zato je potrebnega toliko več opazovanja in po potrebi tudi dodatnega škropljenja.

Čeprav so torej letos rez trte opravili v drugi polovici aprila, ko bi pričakovali višje temperature, je bilo vreme pravo aprilsko, deževno in hladno, trava pa že prvič pokošena. A kljub temu je trojica rezačev svoje delo opravila z vso natančnostjo in skrbnostjo, hkrati pa so vinogradniki izrazili upanje, da jim bo pomladansko vreme letos prizaneslo. Zadnji dve leti je namreč pozeba dodobra zdesetkala vinogradniški pridelek.

S svojo formo je pravi odsev nevidne energije, ki v sebi kopiči vino.

Trgatev mestne trte je vsako leto poseben dogodek, saj iz njega pridelajo posebno protokolarno vino. Vse, ki so se udeležili slavnostne rezi trte, sta pozdravila župan občine Kostanjevica na Krki Ladko Petretič in predsednik Društva vinogradnikov Kostanjevica Matej Kuhar, ki je tudi podpredsednik Zveze društev vinogradnikov Dolenjske, za ubrane ritme je poskrbel harmonikar Gašper Gramc, prireditev je vodila prva cvičkova princesa, domačinka Lea-Marija Colarič-Jakše, za vinogradniško malico pa so poskrbeli člani Društva domačih kolin.

Trta v vinorelu

Letos bo kostanjeviška trta dobila poseben spominek. Zanjo se je namreč že pozimi zanimal znani umetnik Sebastjan Popelar iz Sevnice, ki je znan po unikatnih darilih in spominkih. Večinoma gre za ročna dela iz naravnih in lokalnih materialov, obogatena s pristnostjo in domačnostjo, za svoje izdelke domače in umetnostne obrti pa je prejel certifikat Rokodelstvo Art & Craft Slovenija. Posebna Popelarjeva umetnost so vitice v okvirju – olesenelo vitico namreč vključi v sliko v tehniki vinorela.

2002. so jo posadili v Kostanjevici.

Tako je zdaj ob rezi kostanjeviške trte pobral porezane rozge trte, iz katerih bo izbral najlepše vitice, ki jih bo posušil, potem pa umestil v vinorel. »Kak motiv bo krasil sliko, še ne vem. Kostanjevica je že sama po sebi lepa in ena velika galerija. Mogoče bom upodobil veduto mesta, morda pročelje gradu,« je dejal Popelar, ki bo s svojim delom neopazno izpostavil tudi vitico.

Predsednik Društva vinogradnikov Kostanjevica Matej Kuhar (na levi) in župan občine Kostanjevica na Krki Ladko Petretič (na desni) sta se Jožetu Klemenčiču zahvalila za dolgoletno skrb za mestno trto.

»Vitica je s svojo formo pravi odsev nevidne energije, ki v sebi kopiči vino. Vsaka slika in vitica sta unikatni, neponovljivi in sta kot celota posebno unikatno delo,« je pojasnil.