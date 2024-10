Narodne v sliki, pesmi in plesu: Poklon Gregorčiču in Kosovelu na Podbrezjah

Članice in člani Kulturnega društva Tabor Podbrezje so v polni dvorani na Podbrezjah pripravili 11. kulturni večer z naslovom Narodne v sliki, pesmi, plesu in besedi. Z 11 likovnimi deli, posvečenimi primorskima pesnikoma, se je predstavilo sedem slikarjev iz Občine Naklo.

V slavnostnem nagovoru je predsednica Kulturnega društva Tabor Daca Perne dejala: »Prišli ste, da bi se naužili lepot, ki jih ponuja kultura na mnogo področjih, in mi v Kulturnem društvu Tabor vam nocoj poskušamo ponuditi prav to.

Kosovelova mati je bila velika ljubiteljica Gregorčičevih pesmi.

V tej dvorani in naših spominih so se tako doslej znašli že Ivan Cankar, Valentin Vodnik, Josip Jurčič, Josip Ipavec, Jože Plečnik, Ivan Tavčar in Maksim Gaspari.« Pobudo za prireditev je pred 12 leti dala slikarka Ronka Kozjek. Ideja je zaživela in tako so se likovnikom iz Občine Naklo nekaj zadnjih let večkrat pridružili člani Društva likovnikov Cerklje.

Daca Perne, predsednica društva. FOTO: Arhiv KD Tabor

Umrl, ko je bilo Srečku le dve leti

»Tokrat se bomo pomudili pri dveh pesnikih, goriškem slavčku Simonu Gregorčiču in pesniku Krasa Srečku Kosovelu. Nikoli se nista srečala, saj je Simon v 62. letu umrl, ko je bilo Srečku le dve leti, a z gotovostjo vemo, da je bila Kosovelova mati velika ljubiteljica Gregorčičevih pesmi. Bil je duhovnik, prevajalec, pisatelj in pesnik domoljubne in ljubezenske poezije.

Zdravko Purgar je avtor slike Soča. FOTO: Arhiv KD Tabor

Za Kosovela pa je videti, da ga spet na novo odkrivajo, saj temu pritrjujejo letošnji naslovi prireditev in mnenja, da je bil literat revolucije in prerane smrti, pesnik in humanist, ki je kljub mladosti slovenski umetnosti zapustil izjemen in prelomen literarni opus,« je še povedala Pernetova.

Priznana že v času življenja

Kosovelu in Gregorčiču je skupno to, da so ljudje že za časa njunega življenja prepoznali njuno veličino in to pokazali z množično udeležbo na pogrebu obeh. Ob slikovnih predstavitvah sedmih likovnikov iz Občine Naklo Angelce Križaj, Francija Markovca, Mije Kramarič, Metke Vovk Mauser, Matjaža Mauserja, Ronke Kozjek in Zdravka Purgarja sta Marko Kavčič in Milan Debeljak obiskovalcem recitirala bogato bero pesmi.

Za glasbeni del s pesmimi območja, kjer sta živela in ustvarjala Gregorčič in Kosovel, pa so poskrbeli Bodeče neže, ki so del Akademske folklorne skupine Ozara Kranj Primskovo, in orgličarji FS DU Naklo. Program je vodila Aniya Dežman.