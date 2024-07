Najstarejšega vozi Mirko (FOTO)

Organizatorji 11. Pilihovega memoriala so se letos odločili predstaviti vozila svojih članov in številnih gostov na ta hip najbolj priljubljenem poligonu Vista ob Velenjskem jezeru. Tam so zdaj zagotovljeni vsi pogoji za velike prireditve, če pa pri tem sodelujejo še tri prijateljske občine, domača Šmartno ob Paki ter sosednji Šoštanj in MO Velenje, je vse še lažje izvedljivo.

Galerija motorjev

Najstarejše motorno kolo sertum 250, letnik 1935, lastnika Andreja Cestnika

Gasilski veteran je še vedno v odličnem stanju.

Tako so se člani AMD-Društvo ljudske tehnike po zboru in sprejemu v Martinovi vasi v koloni podali pod Goro Oljko, prevozili del Občine Šoštanj ter se zbrali v parku Vista. Avtomobilski tabor pod največjim prireditvenim odrom v Sloveniji so izkoristili za predstavitve vozil in lastnikov, za tekmovanje starodobnikov na spretnostnem poligonu ter druženje s številnimi občudovalci zelo starih modelov vozil. Ko so se varno pripeljali s 35 motornimi kolesi in motorji ter 60 starodobniki vseh mogočnih znamk in modelov, specialnih in vojaških vozil ter traktorjev, so udeležence sprejeli člani vodstva in predsednik društva Slavko Šket. Moderator in njegov gost, znana člana glasbene skupine Spev Marko Berzelak, ta se je pripeljal na oder iz rojstnega Šmartnega s tomosom colibrijem, ter Edo Rednak, sta poleg vodenja programa že na začetku stresala starodobne anekdote. Na poligonu pod velikanskim odrom so se predstavili vozniki Moto društva Gymkhana Slovenia in nato s spretnostno vožnjo še udeleženci s starodobnimi avtomobili ter motorji.

Organizacijski zalogaj

Nadvse privlačno doživetje so popestrila številna srečanja starih prijateljev in znancev, ljubiteljev starodobnikov, ki so v Sloveniji vse bolj priljubljeni. To koristi mnogim, ki ohranjajo vozila v odličnem stanju, s tem pa se povzdigujeta tudi tehnična kultura in starodobna dediščina. Spomnili so se sokrajana Marjana Piliha, nekoč zaposlenega v velikem Gorenju, kjer je bil specialist prototipnega razvoja modelov, kasneje tudi samostojni ustvarjalec, ki je zasnoval mali muzej tehniške kulture in okrog sebe zbral voznike starodobnih motorjev in štirikolesnih vozil vseh tipov. Njemu v čast in posthumno so pred dobrim desetletjem začeli tradicionalna srečanja s panoramskimi vožnjami in druženjem, Pilihov memorial.

»Letošnji že 11. memorial je bil za nas organizacijsko velik zalogaj. Povezal je tri občine. Startali smo v Šmartnem ob Paki, se nato odpeljali skozi Šoštanj in dan zaključili na prireditvenem prostoru Vista v Velenju. Zelo sem vesel, da so v vseh treh občinah našo idejo o srečanju podprli. Prihodnje leto se za ves dan morda ustavimo prav v mestu svetlobe Šoštanju. S predlogom sta bila zadovoljna tudi župana Janko Kopušar iz Šmartna ob Paki ter Boris Goličnik iz Šoštanja,« je zadovoljen povedal Šket.

35 motornih koles in motorjev ter 60 starodobnikov vseh mogočih znamk in modelov, specialnih in vojaških vozil ter traktorjev.

Srce organizacije od vsega začetka, navdušena kolesarka na starih biciklih Jerneja Žagar pa je povedala: »Veseli nas tudi množična udeležba lastnikov starodobnih vozil in dejstvo, da je srečanje postalo prepoznavno v širšem prostoru, od Goričkega do Pirana, kot poje Kreslin. Nekateri so se lahko udeležili spretnostne vožnje, kjer so se preizkusili v tem, kako dobro poznajo svoja vozila in pravila, ki veljajo za vse udeležence na cestah. Takšna predstavitev pa je vedno tudi paša za oči za mimoidoče obiskovalce ter ponos za lastnike.«

Jerneja Žagar, duša prireditve

Mirko Rems je s svojim fordom A spet navdušil.

Zvrstili so se tudi športni modeli.

Mlada družinica iz Doliča je taborila kar sredi avtomobilske nostalgije.

Že 17 let lastnik in voznik najbolj občudovanega forda A, letnik 1928, v Sloveniji Mirko Rems je poudaril, da sta pomembna druženje in vzdrževanje vezi med lastniki starih vozil in motorjev, saj gre za ljudsko tehniko in kulturo brez primere v naši deželi. V Velenju je dobil priznanje za najstarejše, gotovo tudi najbolje ohranjeno in filmsko privlačno vozilo srečanja. Z najstarejšim motorjem sertum 250, letnik 1935, se je pripeljal Andrej Cestnik. Najspretnejši ter najboljši poznavalec svojega vozila mini morris je bil avtomehanik specialist in upokojeni poklicni voznik Milan Ferlič. V spretnostni vožnji pa je vse tekmece ugnal Jernej Jager s tomosom SLC 15.

Natovo vojaško poveljniško vozilo

Legendarni ferguson

Najspretnejši na poligonu

Naslednje mednarodno srečanje starodobnih vozil z najdaljšo tradicijo v Sloveniji bo potekalo v sklopu Flosarskega praznika konec tedna na Ljubnem ob Savinji to soboto, ko bodo prireditelji Zgornjesavinjskih starodobnikov popeljali prijatelje po Zadrečki dolini do Gornjega Grada, dolvodno ob reki Dreti, prek Savinje v občino Rečica, skozi Radegundo v Šmihel ter z zaključkom pri Mozirskem gaju.