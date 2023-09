Najlepšo čaka krona iz slovenskega lesa (FOTO)

Zrcalce, zrcalce na steni, povej, katera najlepša v deželi je tej. Dvanajst deklet se poteguje za laskavi naziv najlepše v deželi, miss Slovenije 2023, ki prinese tudi pot na svetovni izbor. Finale bo 21. septembra 2023 v Radljah ob Dravi, o najlepši pa ne bo odločalo zrcalo, ampak kot vselej žirija.

Danes in jutri vam predstavljamo kandidatke za letošnjo lepotno krono, ki bo letos narejena iz (slovenskega) lesa. Lepotice so v sliki in besedi predstavljene v vrstnem redu, kot bodo na modni stezi, za svojo favoritko pa boste lahko kot vselej tudi glasovali. Na zaključni prireditvi bodo poleg najbolj zaželenega naslova podelili še druge nazive, tudi miss Slovenskih novic, ki jo bo določil vaš glas. Pa poglejmo prvo šesterico.

Glasovanje za vašo favoritko se začne v soboto, 9. 9., in zaključi 18. 9.

12 deklet se poteguje za naziv miss Slovenije 2023.

1. Nika Šalamon FOTO: Dejan Nikolič

Prva se bo predstavila Nika Šalamon, 22-letna študentka socialnega dela s Polzele. Pravi, da je preprosta in radovedna punca, ki v življenju išče ravnovesje, se na poti tudi kdaj spotakne in pade, a se vedno znova pobere in nadaljuje. Mir najde v hribih, ko posluša dobro glasbo in poje ter ko izvaja pilates in se športno udejstvuje. »Dušo si polnim tudi z druženji z najbližjimi in spoznavanjem čudes tega sveta z njimi.«

2. Nina Kokot FOTO: Dejan Nikolič

Številko dve ima Nina Kokot, 22-letna študentka kozmetike iz Ljubljane. Največ ji pomenijo dobri medsebojni odnosi, saj verjame, da prinašajo največjo srečo in zadovoljstvo. Rada bere knjige o duševni rasti, pravi, in se opiše kot zelo vztrajno osebo, »saj ne vržem kar tako puške v koruzo in sledim svojim sanjam«.

3. Špela Godvajs FOTO: Dejan Nikolič

Tretja bo na modno brv stopila Špela Godvajs, 25-letna Prekmurka je po poklicu srednja medicinska sestra in dela v bolnišnici. Neizmerno uživa v ličenju. Od malega je ljubiteljica živali, ukvarjala se je z jahanjem. »Poleg vseh dejavnosti pa vedno najdem čas, ki ga posvetim svojim prijateljem in najbližjim.«

4. Alida Tomanič FOTO: Dejan Nikolič

Alida Tomanič ima številko štiri. Devetnajstletna Ptujčanka se ukvarja s športom: osem let trenira odbojko v ŽOK Ptuj, zadnji dve leti je kapetanka članske ekipe. Poleg tega igra violino, klavir in kitaro, pred meseci je s še tremi prijatelji ustanovila kvartet, pojejo na različnih dogodkih. »V prihodnosti se vidim kot arhitektka, za kar se tudi izobražujem.« Pravi, da je zanesljiva, marljiva in pozitivna.

5. Andjela Jakimovska FOTO: Dejan Nikolič

Peta se bo predstavila Andjela Jakimovska, stara je 22 let, živi v Ljubljani. Po izobrazbi je zdravstvena tehnica, a prihodnost vidi v svetu menedžmenta in marketinga, želi imeti lastno podjetje. Goji strast do igralstva in športa, letos je postala sodnica karateja. »Sem srčna oseba, prosti čas preživljam z družino in prijatelji, saj so oni moj steber moči in navdiha ter mi pomagajo na poti skozi življenje.«

6. Ava Domina Zamuda FOTO: Dejan Nikolič

Številko šest ima Ava Domina Zamuda, 21-letnica prihaja iz Rač. Pravi, da je kreativna, ognjevita, idealistična in poštena. Po srcu je športnica, po duši umetnica, pravi. Ukvarja se z manekenstvom, svoj prosti čas pa nameni tudi fitnesu. Uživa v potovanjih, dobri hrani in dobri družbi. V prihodnosti se vidi kot manekenka in fotomodel.