Najhujša nesreča doslej: Očetov odhod je v družini pustil veliko praznino

Pred 26 leti, 10. junija 1997, se je na Okrešlju zgodila najhujša nesreča v zgodovini gorskega reševanja. V njej je med vajo izgubilo življenje kar pet predanih in izkušenih gorskih reševalcev, ki so v severni steni Turske gore vadili dvigovanje ponesrečenca z jeklenico v helikopter. Zaradi nesrečnega spleta okoliščin so bili še vedno vpeti v sidrišče, ko jih je hotel helikopter dvigniti, in s sidriščem vred jih je odtrgalo iz stene, nato so omahnili 300 metrov v globino.

Med ponesrečenimi gorskimi reševalci je bil tudi odličen policist in gorski reševalec, 43-letni Mitja Brajnik, tedanji načelnik GRS Kranj in načelnik inšpektorata policije oziroma Uprave za notranje zadeve (UNZ) Kranj. Štiri leta pred tragedijo se mu je porodila zamisel o zahtevni vzdržljivostni preizkušnji, v kateri bi med seboj tekmovale policijske enote. Že leta 1994 so se na prvem Pohodu razuma, volje in moči pomerile gorenjske policijske enote, v naslednjih letih pa je vse skupaj preraslo v najzahtevnejši tovrstni izziv, saj so se v premagovanju razdalj s plavanjem, veslanjem, kolesarjenjem, gorskim tekom in s streljanjem, orientacijo, teoretičnimi izzivi in v znanju iz prve pomoči poleg policistov preizkusili tudi gorski reševalci, vojaki in gasilci.

V spomin na Mitjo Brajnika so po njegovi smrti to dvodnevno tekmovanje vzdržljivosti duha in telesa poimenovali Brajnikov memorial – pohod razuma, volje in moči, poteka pa pod geslom, ki je bilo tudi Mitjev moto: »Trpi in uživaj!«

Zmagovalna ekipa policijskih specialcev s poveljnikom Damjanom Žagarjem FOTO: Tina Horvat

Letos je bilo trpljenje udeležencev res rekordno, seveda pa tudi užitki. Na že 29. Brajnikov memorial, ki je potekal minuli petek in soboto, se je prijavilo kar 34 ekip, 24 moških, pet ženskih in pet mešanih. Že drugo leto sta sodelovali tudi dve moški ekipi hrvaških policistov. To je najvišje število ekip v zgodovini tekmovanja.

Kljub temu da je od tragedije minilo že več kot četrt stoletja, Mitja Brajnik z drugimi štirimi žrtvami nesreče ostaja v srcih vseh sodelujočih. Tako tistih, ki so ga poznali, kot tudi večine drugih, ki so za to še premladi. Ob začetku tekmovanja so se mu poklonili z minuto molka in z zelo čustvenimi nagovori najvišjih mož slovenske policije.

Vršilec dolžnosti generalnega direktorja policije mag. Senad Jušić je dejal, da bi bil Mitja Brajnik, »ta jekleni mož slovenske policije«, zelo ponosen na vse udeležence, saj že odločitev za takšen podvig zahteva kar nekaj poguma.

Na tekmovalce je bil ponosen tudi minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar, ki jim je po opravljenem izzivu podelil zaslužene medalje in pokale. »To je velika preizkušnja razuma, volje in moči. Te prepreke niso za vsakogar. Na cilj Brajnikovega memoriala pridejo le najbolje pripravljeni pripadniki slovenskega nacionalnovarnostnega sistema. Najboljši ste tisti, ki ste bili še kanček boljši od vseh, ki ste prišli na cilj«, je junake izziva nagovoril minister.

Mitja Brajnik se je smrtno ponesrečil na vaji gorskih reševalcev na Okrešlju. FOTO: GRZS

Tudi sin je policist in gorski reševalec

Po uspešno zaključeni tekmi je tekmovalcem čestital sin Mitje Brajnika, ki je tudi predsednik tekmovanja, Matej Brajnik. Vidno ganjen nad rekordnim številom udeležencev je za Slovenske novice povedal, da je bil ob očetovi smrti star 23 let in da je njegov odhod v družini pustil veliko praznino. »Še zdaj me zmrazi, ko se spomnim na tisti dogodek, zato sem ga nekako poskušal pustiti v preteklosti. Vsako leto pa tukaj na tem dogodku na Bledu začutim veličino zapuščine mojega očeta, tega, kar je po njem ostalo. Tako je tudi letos,« pove Matej Brajnik, ki je tudi navdušen gornik, policist in gorski reševalec, poklicno pa poveljuje Gorski policijski enoti.

Na Brajnikovem memorialu smo srečali tudi hčer pokojnega policista Suzano Brajnik Vidic, ki se dogodka udeleži vsako leto. »Lepo se mi zdi, da se tako močno ohranja spomin nanj. Bil je res krasen človek,« je dejala.

»Brajnikov memorial je zelo lep dogodek, ki se ga mi vsako leto udeležimo, saj je bil Mitja tudi član GRS Kranj. Je pa to sicer dirka na polno in letošnja konkurenca je izjemno huda. Mislim, da so specialci tudi letos nepremagljivi, bomo pa nadvse veseli, če bomo obranili lanski super izid, tretje mesto,« nam je tik pred začetkom tekmovanja povedal predsednik Gorske reševalne zveze Slovenije in član tretjeuvrščene ekipe Gorske reševalne službe (GRS) Kranj Gregor Dolinar, sicer tudi navdušen tekač in ultramaratonec.