Še en udarec za Desus, zapušča jih poslanec

Poslanec stranke Desusa Jurij Lep je v izjavi v državnem zboru napovedal izstop iz poslanske skupine, medtem ko o odhodu iz stranke ne razmišlja. Med razlogi navaja neusklajenost stranke, ki je zapustila vlado Janeza Janše, in poslanske skupine. Ta napoveduje zmerno opozicijsko držo in podporo vladnim predlogom v koalicijski pogodbi, ki so jo sopodpisali.



Lep je v izjavi novinarjem pojasnil, da za zdaj ne razmišlja o odhodu v katero drugo poslansko skupino. Tako kaže, da bo najprej deloval kot neodvisni poslanec. »Poiskal bom še nekaj partnerjev, če bom lahko, če ne, pa tudi v redu,« je dejal. Spomnil je, da je še dobro leto do volitev in bo ta korak pač moral narediti, da bo imel čisto vest. Kdaj bo izstopil iz poslanske skupine, še ni natančneje pojasnil.



Lep je sicer povedal, da o izstopu iz stranke ne razmišlja. A po 38. členu statuta Desusa poslancu, ki izstopi iz poslanske skupine ali postane samostojni poslanec, preneha članstvo v stranki z dnem izstopa.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: