Na slovenski obali pretreseni: poglejte kaj je morje naplavilo (FOTO)

Nedavno smo pisali, da je v slovenskem delu Jadrana vse večje število meduz, zlasti klobučnjakov. Tudi v letošnji zimi se sploh niso nehale razmnoževati. Ribiči so med ribolovom iz čolna opazili mlade primerke velikih klobučnjakov kot izjemno velike odrasle, tudi s premerom prek pol metra in težkih več kilogramov.

Te dni so na facebook strani Strunjan objavili neprijetne posnetke s slovenske obale, ki so jo napolnili klobučnjaki. Ob tem so napisali, da se počutijo »šokirano«, saj so prizori resnično neprijetni, hkrati pa napovedujejo, da se bomo tudi letos soočali z invazijo meduz v morju.

Klobučarji pa povzročajo neprijetnosti tudi ribičem, ki že nekaj časa zaradi njih ne polagajo mrež. V njih se lahko znajde za več kot 100 kilogramov meduz, hkrati pa zapletene v mrežo ustvarijo nekakšno steno, ki jo ribe s pobočnico zlahka zaznajo in se ne ulovijo. Več pa v prispevku: Invazija meduz v našem morju (FOTO)