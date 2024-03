Na skoraj vseh upravnih enotah znova stavkovna sreda

Zaposleni na upravnih enotah stavkajo zaradi vse slabšega ekonomskega položaja, ki ga hkrati spremljajo enormne obremenitve z delom, so pred današnjim nadaljevanjem stavke pojasnili v Sindikatu državnih organov Slovenije.

Opozorili so, da se število upravnih zadev nenehno viša, število zaposlenih pa temu trendu ne sledi, saj usposobljeni uslužbenci odhajajo drugam, nove pa je vse težje dobiti.

Kot so navedli, namreč skoraj ni kandidata s srednješolsko izobrazbo, ki bi bil pripravljen delati za minimalno plačo. Prav tako ni univerzitetno izobraženih kandidatov, ki bi kot svetovalci delali za 80 do 100 evrov neto več, kot država nameni nekvalificiranemu delavcu brez izobrazbe.

Stavko obžaloval

Med stavkovnimi zahtevami sta tako povišanje plač vsem zaposlenim na upravni enoti za sedem plačnih razredov in izenačitev nazivov zaposlenih na upravnih enotah z nazivi na ministrstvih. Sindikat je predlagal tudi dodatek, ki bi ga zaposleni dobivali do zaključka pogajanj, ki sicer potekajo za celoten javni sektor. Vladna stran na to zaenkrat ni pristala, tudi njen zadnji protipredlog v potekajočih pogajanjih o stavkovnih zahtevah pa za sindikat ni sprejemljiv.

Minister za javno upravo Franc Props je prejšnji teden, na prvo stavkovno sredo, dejal, da ne zanikajo težav, ki jih imajo na upravnih enotah, in da so k njihovemu reševanju pristopili zelo odgovorno. Ob tem je stavko obžaloval in ocenil, da bi, glede na to, koliko aktivnosti je že bilo izpeljanih, stvari zagotovo lahko rešili tudi po drugi poti.