Med Podpečjo in Iško vasjo na Ljubljanskem barju, ob vznožju 1107 metrov visokega Krima, je nekaj razpotegnjenih vasi, kjer so meje posameznih zaselkov že zabrisane, le krajevne table jih ločijo. To so Vrbljene, Strahomer in Tomišelj v občini Ig. Med ljudmi so se stkale močne vezi, saj kake sosedske nevoščljivosti ne poznajo, vse to pa v veliki meri prispeva k dobremu delu Turističnega društva Krim. To je potrdila tudi Marinka Livk, nova predsednica društva, pravzaprav mu predseduje že eno leto. Prizadevne članice TD Krim Člani društva vsako leto organizirajo več dogodkov, ki so znani širšem...