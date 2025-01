Pozor, na ljubljanskih avtobusih ukinjajo dolgoletni način plačevanja

Od petka, 6. januarja 2025, na avtobusih Ljubljanskega potniškega prometa (LPP) ne bo več mogoče plačevati voznine s klicem na številko 1899 prek storitve VALÚ Moneta. Kot so sporočili iz LPP, so se za ukinitev tega zastarelega načina plačila odločili zaradi uvedbe sodobnejših rešitev, ki omogočajo hitrejšo, enostavnejšo in prijaznejšo uporabniško izkušnjo.

Novi načini plačevanja

LPP potnikom priporoča uporabo mobilne aplikacije Urbana za plačevanje voznine. Že več kot leto dni pa je na avtobusih mogoče plačevati tudi s plačilnimi karticami, kar je posebej priročno za občasne uporabnike, obiskovalce in turiste.

Ta tip plačila ima eno pomanjkljivost ...

Čeprav je plačevanje s plačilnimi karticami praktično, velja opozoriti, da ta način ne omogoča brezplačnega prestopanja v 90-minutnem časovnem okviru, kar je sicer na voljo uporabnikom kartice Urbana.

Spremembe so del prizadevanj LPP za posodobitev sistema in izboljšanje uporabniške izkušnje. Potnike pozivajo, naj se pravočasno prilagodijo novim načinom plačevanja, ki poenostavljajo potovanje z javnim prevozom v Ljubljani.

Zapira se pomembna prometnica

Od ponedeljka do predvidoma 15. marca bo v Ljubljani na odseku tik za križiščem z Vodovodno ulico v smeri severne obvoznice zaradi obnove vodovoda in cestišča zaprta Verovškova ulica. Obvoz bo urejen po Ulici Alme Sodnik in Litostrojski cesti. Mestni avtobusi na liniji 18 bodo vozili po spremenjeni trasi.