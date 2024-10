Na ljubljanski gimnaziji ostali brez profesorja fizike, dijake poučuje študent brez ustrezne izobrazbe

Slovenski šolski sistem že dlje časa poka po šivih. Tik pred začetkom novega šolskega leta je odjeknila vest, da v osnovnošolskem izobraževanju primanjkuje več 100 učiteljev. Na naše uredništvo se je obrnilo več mamic z območja Ljubljane, ki pravijo, da njihove otroke v osnovnih šolah poučujejo študenti, saj tistih z ustrezno izobrazbo enostavno ni.

A očitno imajo kadrovski manko tudi v srednjih šolah oziroma gimnazijah. Po družbenih omrežjih se je razširila vest, da na ljubljanski Gimnaziji Poljane nekateri razredi do zdaj niso imeli fizike na urniku. Razlog naj bi bil odhod enega od profesorjev.

Kot nam je pojasnil tamkajšnji ravnatelj Srečko Zgaga, te informacije ne držijo. No, vsaj ne v celoti. Kot pravi, je pouk fizike potekal po urniku do 9. oktobra, ko je učitelj odšel na novo delovno mesto v gospodarstvo. Po zaključku krompirjevih počitnic naj bi tam začel poučevati nov učitelj, s katerim so po ravnateljevih besedah tik pred podpisom pogodbe.

Trenutni učitelj nima ustrezne izobrazbe

Za premostitev je gimnazija poiskala pomoč študenta, s katerim so, kot pravi ravnatelj, v preteklosti že sodelovali. Delo pri njih opravlja od 14. oktobra. »Med 9. in 11. 10. so imeli dijaki suplence drugih predmetov,« še odgovarja Zgaga, ki nam je na naše povpraševanje o ustreznosti izobrazbe študenta, ki trenutno pri njih poučuje fiziko, odgovoril takole: »Glede na to, da je študent, nima ustrezne izobrazbe za poučevanje v gimnaziji.«