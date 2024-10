Na koroški Triglav rekordnih 131 Uršk (FOTO)

Tradicija pohodov na Uršljo goro se več kot uspešno nadaljuje. Spomnimo, pred šestimi leti se je alpinist, gorski vodnik in podpredsednik PD Velenje Marjan Drev Karlovčec - Kara skupaj s podporniki domislil, da bi po zgledu odprav 100 žensk na Triglav spodbudili pohodnice tudi k vzponu na Uršljo goro (1699 m). Točneje, 100 Uršk.

V minulih letih se je ob godu sv. Uršule na vrh povzpelo že več kot 350 Uršk, cilj, 100 udeleženk, so skoraj dosegli lani, ko jih je prišlo 95. Letos pa so ga dodobra presegli!

Vpisalo se je največ Uršk doslej. FOTO: Marjan Karloučec

Srčni nagovor županskega para, Romane Lesjak in Matica Tasiča FOTO: Klavdija Šeruga

Najstarejša 86-letna

Ob prazniku sv. Uršule vabi tudi planinski dom na Plešivcu, ki ga oskrbuje PD Prevalje, pohod pa se običajno nadaljuje s skupno mašo in poznejšim prijetnim druženjem. Letos je bila maša sicer dan pozneje, a tudi takrat se je zbrala čedna množica ljudi. Na vrhu pa se je letos zbralo kar 131 planink z imenom Urška, za kar ima poglavitne zasluge prav Karlovčec s svojimi planinskimi kolegi. Vsekakor pa je najpomembnejše, da so na sončno nedeljo vrh osvojile številne Urške.

Urškina vpisna knjiga se je dodobra zapolnila. FOTO: Klavdija Šeruga

Ob srečanju so veselo zaigrale harmonike. FOTO: Marjan Karlovčec

1699 metrov je visoka Uršlja gora.

Marjan Karlovčec je idejni oče tradicionalnega pohoda. FOTO: Jože Miklavc

Pod številko 100 se je v knjigo vpisala Urška Bozovičar s Škofljice, najstarejša tokrat, ki je prepešačila do vrha, pa je bila 86-letna Urška Žunko, ki se je v zgodovino pohodov tako zapisala tudi z rekordno starostjo. Nadvse zadovoljna se je spominjala svojih pohodov na to sveto goro že iz mladosti, ko so se tja namenili iz Strojne nad Dravogradom. Na Uršljo goro pa je prišla v spremstvu staršev tudi štiriletna Urška.

»Ni enostavno privabiti toliko Uršk, kot se zdi. Pet let nam ni uspevalo, lani je že zadišalo po načrtovani stotici. Veseli smo dosežka, ki se je začel bolj kot zbadljivka, če gre na Triglav 100 žensk, zakaj jih ne bi spravili na koroški Triglav vsaj toliko. Saj same pridejo, če je shod organiziran. Veseli nas, da smo bili izvirni v ideji, in prav nič nas ne mika, da bi to opustili, le da naš cilj ni več sto, ostal bo Urškin dan na Uršlji gori, kjer imajo Urške svetnico in vzornico,« je zadovoljno povedal prvi mož pohoda Marjan.

4 leta je štela najmlajša Urška.

Pohod je doživel še eno izjemno uspešno izvedbo. FOTO: Marjan Karlovčec

Pohodu sledi tradicionalna maša v cerkvici tik pod vrhom. FOTO: Jože Miklavc

Letos je bila maša dan pozneje, a tudi takrat se je zbrala čedna množica ljudi.

Podoba svete Uršule FOTO: Jože Miklavc

Klicale z vseh koncev

Izvedeli smo, da so še v zadnjem hipu klicale Urške iz Kopra, Ajdovščine in Maribora ter drugod, od koder so previdno povpraševale po vremenski napovedi. Da se je dogodek ob podpori medijev in dobrem glasu zares prijel, so povedali in se navdušili tudi nekateri koroški politiki; županja Občine Črna na Koroškem Romana Lesjak, koroški poslanec Jani Prednik ter župan Občine Prevalje, domačin Matic Tasič. Izjemen človek nam je že pred tremi leti žalosten pripovedoval, da sta imela z ženo hčerko Urško, ki pa ji je usoda vzela življenje: »Namesto nje sva v njen spomin in da utopiva žalost, sem prišla midva z njeno mamico. Morda malo manj boli in tako najina Urška še živi …«

Če le zmore, se pohoda vedno udeleži črnjanska županja Lesjakova, spomnimo, lani se je prva posedla na tla za skupinsko Urškino sliko. Zadovoljen pa nam je pomahal ob slovesu oskrbnik doma PD Prevalje Jernej Juvan, ki je ocenil, da se je skupaj s pomočniki zares nagaral, a se je splačalo dati vse od sebe, saj so jih le obiskale Urške z vseh koncev in krajev Slovenije, pa tudi iz Avstrije.