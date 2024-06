Druga dražba stanovanja v Ljubljani v okviru stečajnega postopka pokojnega gradbenega barona Ivana Zidarja in v stečaju njegove nekdanje žene Vincencije Lambergar je bila uspešna. Kot nam je zaupal stečajni upravitelj Boštjan Jurkošek, na čigar naslovu v Celju se je včeraj odvila javna dražba, se je za 42,5 kvadrata veliko stanovanje potegovalo sedem dražiteljev, ki so izklicno ceno 180 tisoč evrov do končne prodaje dvignili na 197 tisoč evrov. V prvem poskusu prodaje se ni prijavil nihče. Kdo je kupil nepremičnino na Linhartovi ulici v Zupančičevi jami, ostaja skrivnost. Bivalnih površin je ...