Na cestah še vedno sami zastoji

Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je zaradi prometne nesreče glavna cesta Velenje-Slovenj Gradec zaprta pri Mislinjski Dobravi, obvoz skozi Graško Goro za vozila do 7,5 tone.

Na gorenjski avtocesti je zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji, dolg 8 kilometrov. Izvoz Jesenice vzhod, Lipce je odprt samo za lokalni promet. Za osebna vozila namenjena v Kranjsko Goro in na Jesenice možna izvoza Radovljica in Lesce.

V Avstriji pred predorom Karavanke proti Sloveniji je zastoj, predor občasno zapirajo.

Na primorski avtocesti je zastoj na posameznih odsekih med priključkoma Unec in Brezovica proti Ljubljani, zamuda približno 15 minut.

Na štajerski avtocesti je zastoj pred mejnim prehodom Šentilj proti Avstriji, dolg 1 kilometer.

Zastoji so še na cestah Bohinjska Bela- Bled in Logatec-Vrhnika.

Cesta Litija-Zagorje je odprta in ponovno prevozna pri Šklendrovcu.

Popolna zapora zaradi del na cesti Kamnik-Stahovica bo med Kamnikom in Spodnjimi Stranjami zaprta od 12. avgusta od 7. ure do 21. avgusta do 17. ure. Obvoz je po lokalnih cestah Godič-Zduša-Mekinje.

Na regionalni cesti Vrhnika-Brezovica-Ljubljana bodo pri avtocestnem priključku Brezovica ta vikend potekala dela. Do večera bo zaprt uvoz na avtocesto iz smeri Brezovice proti Ljubljani. Obvoz bo preko priključka Ljubljana Vič.

Zaradi kolesarske prireditve v Ilirski Bistrici so danes do 23. ure zaprte posamezne ceste v Ilirski Bistrici in regionalna cesta proti Knežaku in jutri, 11. avgusta, bo med 8. in 15. uro zaprta cesta Ilirska Bistrica-Snežnik.

Cesta Most na Soči-Kobarid bo v Mostu na Soči zaprta danes, med 16. in 21. uro. Obvoz bo urejen.