Muca se je pripeljala na črpalko v Radencih. Poglejte, kako so jo rešili (FOTO)

Nenadna močna ohladitev ozračja je prizadela tudi številne prostoživeče živali in tudi slabo oskrbovane hišne ljubljenčke. Mraz je na skrajnem severovzhodu države povzročil množični pogin lastovk, težave pa je povzročil tudi dež, ki je odgnal žuželke, s katerimi se lastovke prehranjujejo.

Tudi domači ljubljenčki, za katere lastniki premalo skrbijo, v tem času iščejo topla skrivališča, nekatere muce pa ga najdejo pri motorju vozil. Tako so iz Društva za zaščito živali Pomurje sporočili, da se je na bencinskem servisu Petrol v Radencih pojavil mačji mladiček, ki se je pripeljal pod pokrovom vozila. Rešili so ga ob pomoči članov PGD Radenci-Boračeva in se jim iskreno zahvaljujejo.

Lastnika še iščejo.

V društvu poudarjajo: »Zdaj, ko se je ohladilo, bodo muce iskale zavetje pri toplih motorjih avtomobilov, zato bodite pozorni, ko se odpravljate od doma.« Ob tem pravijo, da nas v naslednjih mesecih, ko bo pritisnila zima, takšno ravnanje živali ne sme presenetiti. Najbolje je dvigniti pokrov in preveriti. Če vendarle zaženemo motor, počakajmo nekaj trenutkov, da morebitno muco s hrupom prepodimo. Kljub vsemu se rado zgodi, da kakšno odpeljemo od doma, takrat je najbolje, da pokličemo društvo za zaščito živali ali pa katero intervencijsko številko, 112 ali 113.

V Radencih si zdaj prizadevajo najti lastnika prestrašene muce, če ga ne izsledijo, pa ji bodo poiskali nov topel dom. Za vse informacije pokličite na 031/654-499.