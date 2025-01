Mraz jim ni mogel do živega

Ljubiteljska športna ekipa Dahavski pingvini je že desetič po vrsti pripravila novoletno plavanje v Soboškem jezeru oz. Kamenšnici. Tokrat je imela voda le dobre štiri stopinje Celzija, kljub temu je zaplavalo 58 dahavskih pingvinov in drugih ljubiteljev plavanja. »Žal je bilo ob jubilejnem 10. plavanju zelo hladno in megleno, kar je odvrnilo številne ljubitelje plavanja, ki so tokrat raje ostali na suhem,« je bil kljub vsemu zadovoljen Mihael Kardoš, predsednik organizatorjev.

Prisotni so bili tudi reševalci iz divjih voda, potapljači in gasilci.

»Pred desetimi leti se nas je 1. januarja zbralo nekaj prijateljev in smo zaplavali v hladni vodi Kamenšnice, ki jo v Murski Soboti imenujemo Dahav. Pravzaprav je šlo za stavo, pri kateri smo vsi zmagali. Nato pa smo ugotovili, da je to odlična priložnost za zabavo in druženje, zato smo dogodek ponovili vsako leto. Pozneje smo ustanovili društvo in odtlej plavamo kot Dahavski pingvini. Vsako leto nas je več. Vabimo vse mlade in stare, ki podpirajo našo športno-rekreativno dejavnost, in podpornike plavanja v mrzli vodi, da se nam pridružijo,« je dejal Kardoš in se zahvalil številnim donatorjem.

Voda je imela štiri stopinje Celzija.

V Dravo, Muro in gramoznico Več deset pogumnežev je plavalo tudi na t. i. Vurberški plaži v občini Duplek, kjer je potekal sedmi novoletni skok v Dravo, ki ga vsako leto organizira Društvo Ohranimo naravo čisto. Letos je bila voda rekordno mrzla z 2,5 stopinje Celzija, a kljub temu je prišlo več deset plavalcev. Nekaj najpogumnejših pa je na novega leta dan plavalo tudi na ljutomerskem območju, in sicer v gramoznici v Babincih ter v reki Muri pri naselju Mota, kjer je voda imela le 2,4 stopinje.

Dahavski pingvini plavajo tudi 14. februarja, na valentinovo, ko zna biti voda še za kaki dve stopinji hladnejša. Sicer pa so organizatorji tudi tokrat odlično pripravili dogodek, predvsem so poskrbeli, da je bilo vse varno in brezhibno. Prisotni so bili tudi reševalci iz divjih voda, potapljači in gasilci. Kljub temu so morali udeleženci pred začetkom izpolniti izjavo o plavanju na lastno odgovornost in potrditi, da so zdravi. Dogodek so popestrili z nagradami za izvirne kopalne oprave. Letos so bila prvič na voljo tudi napihljiva igrala za otroke.