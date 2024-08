Ljubljanski živalski vrt je že 75 let ena najbolj priljubljenih atrakcij, predvsem med mlajšimi obiskovalci. A na slovesnem praznovanju rojstnega dne, ki so ga že tradicionalno pripravili na zaključno počitniško soboto, so uživale prav vse človeške in hkrati tudi živalske generacije. Skupaj z orkestrom Slovenske filharmonije so namreč v petek in soboto pod Rožnikom predstavili priljubljeno simfonično glasbeno pravljico Sergeja Prokofjeva Peter in volk. 75 LET praznuje ljubljanski živalski vrt. Že precej pred sobotno jutranjo izvedbo glasbene zgodbe se je v živalskem vrtu trlo obiskovalcev, k...