Molzli kravo, smučali in prenašali krompir

S šmihelsko faro v Občini Žužemberk je povezanih veliko znanih mož in žena. Ivanka Mestnik, v širšem dolenjskem pa tudi slovenskem prostoru znano pisateljsko ime, se je rodila v Drašči vasi. Sloviti alpinist Tomaž Humar je bil po materi iz Klečeta pri Šmihelu, astronavtka Sunita I. Williams je imela prababico iz Šmihela. S kulturo je bil tesno povezan tudi župnik Alojzij Zupanc, ki so mu leta 2013 člani Kulturnega društva Šmihel v njegov spomin postavili park z doprsnim kipom, ki ga je izdelal Robert Struna, kovaški mojster iz Klečeta.

Tričlanske ekipe

Kulturno društvo Šmihel, ki ga zadnje dve leti vodi predsednica Sara Struna Novak, letos praznuje 15-letnico delovanja. Številni dogodki pričajo o kulturnem razcvetu in prepoznavanju vseh posebnosti ter znamenitosti tega kraja, letos pa so pripravili prve kmečke igre. Pester nabor iger, kot so molža krave, iskanje žogic v slami, prenašanje krompirja in vode, premik bale, smučanje in skakanje v vrečah, je bil za vse ekipe, ki so jih sestavljali po dva člana in članica, kar precejšen zalogaj.

Boštjan Zaletelj je izdelal občudovanja vredno kravo, tekmovalci pa so skupno namolzli le 2,7 litra mleka.

Ekipe Polhek 1, 3-je Petelinčki, Polhek 2, Mi 3-je in ekipa Društva podeželske mladine Kalček so pokazale iznajdljivost, izjemno spretnost in tudi vztrajnost. Za dobro vzdušje je med odmori poskrbel domač ansambel, za dodatno napetost na prizorišču na travniku pod farno cerkvijo sv. Mihaela napovedovalec Matej Kocjančič, za pošteno sojenje in meritve pa stroga sodniška ekipa. Prvo mesto s precejšnjo prednostjo točk je zasedla ekipa 3-je Petelinčki, ki so jo sestavljali oče Andrej, sin Aleš Rojc in Nika Vidmar, drugo mesto je ob istem številu točk in po dodatnem vlečenju vrvi pripadlo ekipi Polhki 1 ter tretje mesto ekipi Mi 3-je. »Kulturno društvo je v kraju zelo aktivno, pomagamo in sodelujemo z drugimi društvi pri številnih prireditvah v Šmihelu v okviru občinskega praznika kot tudi ob žegnanju,« je povedala predsednica Struna Novakova in dodala, da je aktivnih več kot dvajset članov, ki so z zamislimi pripravljeni sodelovati pri delu društva v kraju nad reko Krko.

Zmagovalci prvih kmečkih iger, 3-je Petelinčki: Andrej Rojc, levo, Nika Vidmar in Aleš Rojc

Obiskovalci prvih kmečkih iger v Šmihelu so se lahko popeljali s konjsko vprego, z zapravljivčkom Jožeta Vidmarja iz Konjeniškega društva Gombišče, in občudovali umetnije iz lesa talentiranega kiparja Jureta Goršeta.