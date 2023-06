Mnogim poklicem so šteti dnevi. Je med njimi tudi vaš?

Pri odločanju o nadaljnjem šolanju so po navadi v ospredju želje in talenti, a vedno je dobro preveriti, v katerih poklicih je mogoče dobro zaslužiti ter – ali sploh imajo prihodnost. Strokovnjaki zaradi skokovitega razvoja tehnologije ugotavljajo, kateri so tisti poklici, ki bi jih lahko v naslednjih 10 ali 20 letih namesto nas povsem uspešno opravljala umetna inteligenca. Ugotovitve je seveda treba vzeti z rezervo, saj ni nujno, da se bodo programi oziroma algoritmi resnično razvijali tako hitro in uspešno, kot domnevajo, a če je pred nami še vse življenje, za katero bo treba zaslužiti, je morda kljub temu dobro razmisliti o alternativnih kariernih poteh.

Zdravstveni delavci s službo ne bodo imeli težav.

Vodovodarje in električarje bomo vedno potrebovali. FOTO: Guliver/getty images

Mnogi poznavalci se denimo strinjajo, da naprave, stroji, boti in druge oblike umetne inteligence denimo nikoli ne bodo mogli nadomestiti zaposlenih v zdravstvu. Sem spadajo tako medicinske sestre kot različni tehniki in specialisti, ki pa jim bo tehnologija v prihodnje najverjetneje močno olajšala delo. Tudi raznim mojstrom se ni treba bati za prihodnost, to velja za vodovodne inštalaterje, električarje, varilce, keramičarje … Ti bodo z novimi tehnologijami odlično sodelovali, ne bo pa se jim treba bati, da bi jih nadomestile. Žal to ne velja za delavce v proizvodnji, ogroženo naj bi bilo tudi delo prodajalcev v trgovinah. Tem službam so po mnenju mnogih šteti dnevi, roboti lahko namreč bolj učinkovito opravljajo dela v proizvodnji, polnijo police, čistijo, tudi povsem avtomatizirane blagajne bodo prej ali slej menda postale realnost. Kot poudarjajo privrženci novih tehnologij, prednost robotov ni le to, da jih ni treba plačati, saj poleg tega ne potrebujejo počitka, še manj bolniške odsotnosti ali porodniškega dopusta.

Poleg omenjenih se menda slabo piše tudi prevajalcem, piscem vseh vrst, grafičnim oblikovalcem, različnim analitikom, asistentom in drugim zaposlenim v administraciji, tistim v klicnih centrih ter telemarketingu, celo računovodjem, bančnim in poštnim uslužbencem, tudi nekaterim enostavnim odvetniškim poklicem. Bomo pa, se strinjajo mnogi kadrovniki, vedno potrebovali učitelje, socialne delavce in svetovalce vseh vrst.