»Mnogi šele zdaj spoznavajo, da naša vlada le ni bila tako slaba«

Prvak LMŠ Marjan Šarec je na programskem kongresu stranke poudaril, da je pogled LMŠ usmerjen v čas po volitvah, ko se bo treba soočiti z vsemi posledicami zdajšnje vladavine, od razsutih javnih financ do kaosa v vseh sistemih. Razvojno naravnan program tako predlaga rešitve za normalizacijo, ki bo temeljila na demokratičnih vrednotah, pravi. Delegati LMŠ danes na digitalnem kongresu potrjujejo program z naslovom Normalizacija. Rešitve. Razvoj., s katerim bodo šli tudi na prihajajoče državnozborske volitve.

Šarec je v uvodnem nagovoru poudaril, da s programom predlagajo rešitve za normalizacijo in razvoj, ob tem pa v stranki spoštujejo ustavno ureditev in delitev vej oblasti ter njihovo avtonomijo, zagovarjajo spoštovanje človekovih pravic in svoboščin ter pravne in socialne države. Program po njegovih besedah postavlja LMŠ kot razvojno liberalno-stranko, ki želi delati za širše dobro in skrbeti za razvoj družbe kot celote.

Sledile bodo zamenjave

Nova vlada bo morala namreč po besedah Šarca opraviti zamenjave »povsod tam, kjer si zdajšnji vladajoči politično podrejajo institucije, ki naj bi bile neodvisne in so nujne za obstoj in funkcioniranje države«. Kot je poudaril, to ni grožnja, ampak obljuba za državo, ki si jo državljanke in državljani zaslužijo. »Če bomo prišli na oblast zato, da bomo spet uporabljali neke stare vzorce leve sredine, ki se ni hotela nikomur zameriti, potem te oblasti niti ne bomo vredni,« je prepričan.

Med največjimi izzivi bo tudi spopadanje s posledicami, ki jih je na različnih področjih pustila epidemija covida-19. Program stranke zato med drugim naslavlja obravnavo necovidnih bolnikov, čakalne vrste v zdravstvu, položaj starostnikov v domovih za starejše občane, stiske šolajočih zaradi neustreznega načina izobraževanja, nezaposlenost delavcev v turizmu in gostinstvu ter neizplačevanje finančne pomoči samostojnim podjetnikom, je pojasnil Šarec.

Imeli so dve možnosti

Ker so pred družbo zaradi obdobja transformacije veliki izzivi, je prioriteta stranke tudi vlaganje v znanost, raziskave in spodbujanje inovacij. Med ključnimi izzivi pa bo po besedah Šarca tudi spopadanje s podnebnimi spremembami, zagotavljanjem energetske neodvisnosti Slovenije in inflacijo. A se bo slednje dalo obvladovati z ravnotežjem med vlaganjem v investicije in skrbjo za javne finance, ki morajo biti odporne na stresne teste vseh vrst, je prepričan Šarec. »Zadolževanje samo po sebi ni tragedija, to postane, kadar zadolževanje ni investicijsko, temveč gre za kupovanje socialnega miru,« je poudaril.

Šarec je prepričan, da se je LMŠ doslej izkazala kot »načelna stranka in tako nameravamo delovati tudi v prihodnje. »Kar smo zagovarjali leta 2018, zagovarjamo tudi danes, bolj izkušeni, močnejši«. Kot je še dejal, je stranka prehodila pot »od spodaj navzgor, od lokalne ravni do državne politike«. Ob doseženem drugem mestu na parlamentarnih volitvah leta 2018 so imeli po njegovih besedah na voljo dve možnosti: pustiti relativnemu zmagovalcu, da ob pomoči predsednika republike sestavi vlado, ali pa se potruditi in poskusiti oblikovati drugačno koalicijo.

Sedaj spoznavajo, da njihova vlada ni bila tako slaba?

Po koalicijskih usklajevanjih je tako Slovenija dobila prvo manjšinsko vlado, v času katere so veljali standardi, ki so »za danes vladajoče nedosegljivi«, je prepričan Šarec. Kot je še ocenil, »mnogi šele sedaj, ko imamo resnično skrajno desno vlado, ki se ne ozira na prav nobeno demokratično normo, spoznavajo, da naša vlada le ni bila tako slaba«. Cilj LMŠ po Šarčevih besedah namreč ni vladati, temveč upravljati državo v skupno dobro, saj da mora politika odsevati voljo ljudstva.

Delegate so pozdravili tudi nekateri drugi funkcionarji stranke, med drugim vodja poslanske skupine Brane Golubović, in nekateri predstavniki družbenega življenja. Po uvodnih govorih bo sledila predstavitev programa in njegovo potrjevanje.