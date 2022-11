Mladi pustolovec razjezil gorskega reševalca: Smrtno nevarno je, da snemaš in objavljaš ...

»Skušam ostati miren in brzdati svoja čustva. Ampak, ko na družbenih omrežjih vidim določene "nedorasle boyse", ne morem, da jim ne bi povedal svoje,« se začne zapis gorskega reševalca Matjaža Šerkezija. Nanaša se na posnetek mladega hribolazca, ki je v slovenskih gorah za las ušel nesreči, vse skupaj pa je objavil na spletu.

»Dragi mož, fant. Sprašujem se ali si dobil življenje na loteriji in ga nič ne ceniš?! Stvari, ki jih počneš so smrtno nevarne. Smrtno nevarno je tudi, da snemaš in objavljaš kot neko herojsko dejanje, naslov pa tipično "survajverski" po Discoverjevo. Pomisli, da te gledajo mladi fantje, ki ne znajo oceniti situacije in jih s tem tudi neposredno spravljaš v smrtno nevarnost. Verjemi, gore niso poligon za nedorasle, nezrele "boyse" kot si sam in verjemi, da gorništvo in alpinizem zahtevata zrelo osebnost, ki je daleč od modernih "reallity showow", ki jih verjetno spremljaš na družbenih omrežjih in se identificiraš z njimi. Gorski reševalci se vsako leto srečujemo s takšnimi posamezniki, ki pa za razliko od tebe niso imeli te sreče in jih pod steno najdemo z utekočinjenimi organi, zlomljenimi nogami iz katerih štrlijo kosti, odprtimi glavami iz katerih gledajo možgani. Verjemi, da prizori niso lepi in da tudi na nas gorskih reševalcih pustijo posledice. Svetujem ti, glede na to, da ti je bilo podarjeno še eno življenje, da nehaš gledati "show" oddaje na televiziji in se obrneš na enega od gorskih vodnikov ali pa vpišeš v alpinistično šolo, kjer te bodo najprej naučili varnejšega obiskovanja gora. Do takrat pa ne snemaj in objavljaj, ker verjemi, v naših očeh si vse drugo kot junak in skrbi me zate in za druge, ki te filmčke gledajo in "lajkajo", ter s tem spravljajo druge v skušnjavo in nevarnost.«